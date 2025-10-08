HABER

Giresun'da trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Giresun’un Bulancak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı.

Giresun'da trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Edinilen bilgilere göre, Karadeniz Sahil Yolu Bulancak ilçesi Burunucu köyü mevkiinde sabah 08.30 sıralarında Giresun istikametinde ilerlemekte olan Halil Engin (80) yönetimindeki otomobil aynı istikamette seyir halinde olan E.K. (43) yönetimindeki minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil yolun sağ tarafına savruldu. Otomobilde bulunan Halil Engin ve Aysel Engin (75) olay yerine çağrılan sağlık ve jandarma ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Aysel Engin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Halil Engin'in tedavisi devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

