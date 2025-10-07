HABER

Giresun'da vahşi madenciliğe tepki: "Maden şirketlerinin faaliyetleri tarım ürünlerinin geleceğini tehdit ediyor"

Giresun'un Bulancak ilçesinde sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar, vahşi madencilik faaliyetlerine karşı eylem düzenledi.

Giresun'da vahşi madenciliğe tepki: "Maden şirketlerinin faaliyetleri tarım ürünlerinin geleceğini tehdit ediyor"

Bulancak Belediye Meydanı'nda gerçekleştirilen eylemde konuşan Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, Giresun'un geleceğinin madencilik tehdidi altında olduğunu söyledi. Sıbıç, "Tarımsal verim, yürütülen madencilik faaliyetleri nedeniyle her geçen gün düşüyor. Giresun'un doğası ve üretimi geri dönüşü olmayan bir tehlikeyle karşı karşıya" dedi.

GİRESUN'UN YÜZDE 85'İ MADEN SAHASI

İl Genel Meclisi Üyesi Ömer Cebeci ise, Giresun'un yüzde 85'inin maden sahası ilan edildiğini belirterek, tarım ürünlerinin risk altında olduğuna dikkat çekti. Cebeci, "Giresun'un başlıca geçim kaynağı çay ve fındıktır. Ancak maden şirketlerinin faaliyetleri bu tarım ürünlerinin geleceğini tehdit ediyor. 2025 yazında birçok köyde içme suyu kaynakları kuruma noktasına geldi.

Belediyeler köylere su taşımak zorunda kaldı. Alagöz Maden Şirketi'nin Doğankent'te yürüttüğü vahşi madencilik ortadayken şimdi Tirebolu, Görele ve Çanakçı ilçelerini kapsayan geniş bir alan da maden gelişim sahasına dahil edildi" ifadelerini kullandı.

"SAĞLIKLI ÇEVREDE YAŞAMAK BİR HAKTIR"

Tüketiciyi Koruma Derneği Genel Başkanı Aziz Koçal da maden sahalarının çevreye verdiği zararın yaşamı olumsuz etkilediğini belirterek, "Maden sahalarından yayılan atık sular nedeniyle artık köylerde tarımsal üretim yapılamıyor. Giresun'da atık havuzlarının patlaması sonucu sular dere yataklarına ve içme su kaynaklarına karıştı. Bu nedenle tarım ve hayvancılık bitme noktasına geldi. Sağlıklı çevrede yaşamak bir haktır. Bu hakkımız elimizden alınamaz" dedi.

(İHA)

07 Ekim 2025
