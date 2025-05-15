Giresun'daki çifte cinayetin karanlık detayları ortaya çıktı! Kardeşleri haraca bağlamış... Öldürülen kadının yıllar önceki paylaşımı yürek dağladı

Giresun Sosyal Bilimler Lisesi’nde kantin görevlisi olarak çalışan 27 yaşındaki Rana Çavuş Gökçin ve ablası 30 yaşındaki Yonca Çavuş, 9 Mayıs Cuma günü okulun güvenlik görevlisi 55 yaşındaki Abdullah Turan tarafından silahla öldürüldü.

SALDIRGAN ESKİ HÜKÜMLÜ KADROSUNDAN İŞE ALINMIŞ

Kanlı olayın kan donduran detayları da ortaya çıkmaya başladı. Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'in haberine göre, zanlının daha önce silahla yaralama ve tehdit suçlarından üç kez cezaevine girip çıktığı, tahliyesinin ardından eski hükümlü kadrosundan okulda işe alındığı belirlendi.

KREDİ İÇİN KEFİL OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Çifte cinayetin ardından Turan ilk ifadesinde katlettiği Yonca Çavuş'a kredi için kefil olduğunu söylemiş, borç ödenmeyince maaşına haciz geldiğini ve bu nedenle sinirlenip kardeşleri öldürdüğünü öne sürmüştü.

SAPLANTILI BİR İLGİSİ OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Olayla ilgili olarak yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Kardeşlerin yakın çevresinden ve iş arkadaşlarından alınan bilgilere göre; Abdullah Turan okula geldiği günden bu yana Rana ve Yonca’yı sürekli rahatsız ediyordu. İddialara göre Turan, resmi nikahlı olduğu Astsubay Yusuf Gökçin ile düğün hazırlığı yapan Rana’ya saplantılı bir ilgi duyuyordu. Genç kadını, nişanlısına zarar vermekle tehdit ediyordu.

KADINLARA EKONOMİK ŞİDDET UYGULAMIŞ

Turan kardeşlere ekonomik şiddet uyguladığı yine anlatılanlar arasında yer aldı. Yonca Çavuş’un iki kez 170’er bin lira kredi çekerek bu parayı Turan’a verdiği, ayrıca zaman zaman elden nakit para da aldığı tespit edildi.

Hatta iki kardeş baskılardan kurtulmak için başka bir okula tayin talebinde bulunmuş. Konuyla ilgili konuşan iki kardeşin dayıları Erkan Aydın şu ifadelere yer verdi:

"Bu adam sadece yeğenlerimi değil okuldaki herkesi haraca bağlamıştı. Rana ve Yonca kurtulmak için tayin istemişti. Öldürüldükleri gün, okuldaki son günleriydi. Pazartesi günü başka bir okulda işe başlayacaklardı. Yonca’nın biri engelli iki oğlu vardı. Maaşı sadece çocuklarının ihtiyaçlarına yetiyordu. Buna rağmen Yonca'nın parasına göz koymuştu. Rana’nın eylülde düğünü olacaktı. Ben, yeğenimin düğün konvoyunu cenaze arabasıyla yapmak zorunda bırakıldım"

YILLAR ÖNCE YAPTIĞI PAYLAŞIM ORTAYA ÇIKTI: "BİR GÜN BİR YERDE ÖLÜ BULUNURSAM HAKKIMI ARAYIN"

Öte yandan Rana Çavuş Gökçin'in sosyal medya paylaşımı da ortaya çıktı. Kadın cinayetlerine karşı duyarlı olduğu belirtilen Rana Çavuş Gökçin 2021 yılında yaptığı bir paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:

"Asla intihar etmem. Ölmekten çok korkarım. Evimi terk etmem, telefonumu asla kapatmam. Hatta arandığımda açmamazlık yapmam. Eğer bir gün bir yerde ölü bulunursam, hakkımı arayın. Davam kadınlara emanettir. Bu davada tek ricam; canımı, annemi sahipsiz ve yalnız bırakmayın"