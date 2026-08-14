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Giresun’daki sel felaketi büyüyor: Keşap’ta 2 kişi kayıp

Giresun’da etkili olan sağanak yağışın yol açtığı sel felaketinde can kayıpları ve kayıp ihbarları peş peşe geldi. Görele’de bir anne ile iki kızının hayatını kaybetmesinin ardından Keşap ilçesine bağlı Karabulduk beldesinde de 2 kişinin sel sularında kaybolduğu bildirildi. AFAD, AKUT ve İHH ekipleri, kayıp vatandaşlara ulaşabilmek için bölgede yoğun bir arama kurtarma çalışması yürütürken, suların çekilmesiyle birlikte selin geride bıraktığı ağır tablo da ortaya çıkıyor.

Giresun’daki sel felaketi büyüyor: Keşap’ta 2 kişi kayıp

Giresun ve çevresinde etkisini gösteren şiddetli sağanak yağışlar, bölgede büyük bir sel felaketine yol açtı. Özellikle Espiye, Yağlıdere, Keşap ilçeleri ile merkeze bağlı Duroğlu beldesinde etkili olan yağışlar nedeniyle dereler taştı, su seviyeleri tehlikeli boyutlara ulaştı ve çok sayıda yerleşim yerini su bastı.

BÖLGEDE SEFERBERLİK HAKİM

Yağışların sabaha karşı etkisini kaybetmesiyle sular çekilmeye başlarken, bölgede bir yandan hasar tespit çalışmaları yürütülüyor, diğer yandan kayıpları arama seferberliği sürdürülüyor.

Giresun’daki sel felaketi büyüyor: Keşap’ta 2 kişi kayıp 1

KEŞAP'TA 2 KİŞİ KAYBOLDU

Keşap ilçesine bağlı Karabulduk beldesinde 2 kişi için kayıp ihbarında bulunuldu. Alınan başvuru üzerine AFAD, AKUT ve İHH Arama Kurtarma ekipleri, iş makinelerinin de desteğiyle Karabulduk beldesi Karadere köyü mevkiinde geniş çaplı arama ve kurtarma çalışması başlattı.

Giresun’daki sel felaketi büyüyor: Keşap’ta 2 kişi kayıp 2

Keşap Belediye Başkanı Tuncay Muhammet Arışan, iki kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "İlçemizde asıl yoğunluk Karabulduk ve üst kesimlerde oluştu. Keşap’a doğru bir baskı oluşturdu. Gece yarısı itibariyle dereden hafif hafif taşmalar oldu ama çok şükür yağmurun kesilmesiyle daha büyük bir felaket önlenmiş oldu. Köylerde ciddi manada heyelanlar var. İlçe merkezinde 3-4 yerde dükkanı ve evlere su girmesi nedeniyle temizlenmesi gereken yerler var. Karabulduk’a yakın bir alanda bir araç derede kayboldu. Bir kişi kurtuldu, iki kişinin kaybolduğu söyleniyor. Şuanda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İnşallah sağ salim bulunurlar diye temenni ediyoruz. Şuanda Karabulduk yolunda bir sıkıntı var. Yolun gün içerisinde açılması için çalışmalar sürüyor" dedi.

Giresun’daki sel felaketi büyüyor: Keşap’ta 2 kişi kayıp 3

ANNE VE İKİ KIZI DA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Bölgedeki sel felaketinin acı bilançosu önceki gün Görele ilçesinden gelmişti. Sel sularına kapılan anne Zekiye Kırca ile kızları Burcu ve Burçin Kırca hayatını kaybetmişti.

Giresun’daki sel felaketi büyüyor: Keşap’ta 2 kişi kayıp 4

Akıntıya kapılan baba Mehmet Kırca ise çevredeki köylülerin yoğun çabasıyla son anda kurtarılmıştı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sel yağmur Giresun
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