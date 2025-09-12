Giresun'daki sık sık geziyordu: Gizemli helikopteri vatandaş kayda aldı! "Burada 7 piramit var, girişini arıyorsunuz"

Giresun'da son günlerde sık sık görülen mavi-beyaz renkli bir helikopter, son olarak Bulancak'a bağlı Erdoğan köyünde ortaya çıktı. Dere kenarında yakıt ikmali yaptığı görülen helikopter, bir vatandaş tarafından görüntülendi. Vatandaşın başka bir kişiyle olan diyaloğu sosyal medyada gündem oldu. İşte o anlar!

"BURADA 7 TANE PİRAMİT VAR. GİRİŞİNİ ARIYORSUNUZ"

Görüntüleri çeken vatandaş, helikopterin bulunduğu alana yaklaşarak kamyonetteki bir kişiyle iletişim kurmaya çalıştı. Vatandaşın "Nerelisin?" sorusuna, kamyonetteki kişi İngilizce olarak "Kanadalıyım" yanıtını verdi. Ancak, vatandaşın "Burada ne iş yapıyorsunuz?" ve "Ne arıyorsunuz?" sorularına yanıt vermeyen kişi, sadece gülmekle yetindi.

Vatandaşın o anlarda karşısındakine, "Ben biliyorum burada ne iş yaptığınızı. Burada 7 tane piramit var. Girişini arıyorsunuz" dediği duyuldu.

KAPATMASINI İSTEDİ

Bu sırada alanda bulunan başka bir kişi, çekim yapan vatandaşa müdahale ederek kamerayı kapatmasını istedi.

BAKIM İDDİASI

Ekipte bulunan bir kişi, daha sonra Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) adına yüksek gerilim hatlarının bakımı için çalıştıklarını söyledi. Bu sırada, ekipteki bir kişi, çekim yapan vatandaşı kendi cep telefonuyla kaydetmeye başladıktan sonra aracına binerek oradan uzaklaştı.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır