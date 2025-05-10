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Giresun'daki yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Giresun merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 22 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Giresun'daki yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda jandarma ekiplerince gözaltına alınarak Giresun'a getirilen zanlıların işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. 13 şüpheli adli kontrol şartıyla, 3 şüpheli de savcılık sorgusu sonrası serbest bırakıldı.

BENZER SUÇ İŞLEYENLERİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada ise R.K'nin kurucusu olduğu örgütsel faaliyet çerçevesinde "Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" ve benzeri suçlar kapsamında eylemlerde bulunan şüphelilerin tespit edildiği belirtildi.

ÇOK SAYIDA MATERYALE EL KOYULDU

Açıklamada, Giresun ve ilçeleri başta olmak üzere İstanbul, Konya, Batman, Rize, Ankara ile Bursa'da belirlenen 27 adreste eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda ruhsatsız tabanca, bilgisayar, hard disk, flash bellek, banka kartı gibi suç ve suç unsuru olduğu değerlendirilen deliller ile dijital materyaller ele geçirildiği kaydedildi.Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Giresun bahis yasa dışı bahis cezası
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