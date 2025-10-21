HABER

Giresun’da trafik kurallarına uymayana af yok: 1 ayda 3 bin araç denetlendi, 930 sürücüye ceza kesildi

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde son bir ayda gerçekleştirilen trafik denetimlerinde binlerce araç kontrol edildi, kurallara uymayan sürücülere 1 milyon 925 bin 427 lira idari para cezası uygulandı.

Giresun’da trafik kurallarına uymayana af yok: 1 ayda 3 bin araç denetlendi, 930 sürücüye ceza kesildi

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde ve ilçelerde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında 3 bin 255 araç, 459 motosiklet, 31 taksi ve 258 dolmuşu kontrol etti. Denetimlerde toplam 930 sürücüye işlem yapılırken, 1 milyon 925 bin 427 TL tutarında trafik cezası kesildi.

35 motosiklet, 8 taksi trafikten men edildi
Ekiplerce yapılan kontrollerde 35 motosiklet ve 8 taksi trafikten men edildi. Denetimlerde alkollü araç kullanmaktan 10 sürücüye 99 bin 735 TL, hız ihlali yapan 126 sürücüye 362 bin 412 TL ve hatalı park yapan 386 araç sürücüsüne 409 bin 116 TL idari para cezası uygulandı.
Ayrıca 101 motosiklet sürücülerine 408 bin 719 TL, 5 taksi sürücülerine 4 bin 965 TL ve 130 dolmuş sürücülerine 196 bin 739 TL kesildi. Dolmuş duraklarına park eden 13 araca 13 bin 902 TL, durak harici yolcu indirme veya bindirme yapan araçlara 37 sürücüye 36 bin 741 TL para cezası uygulandı.

1 ayda 18 trafik kazasında 13 kişi yaralandı
Trafik kaza istatistiklerine göre il merkezinde son bir ayda 18 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalardan 12’si yaralanmalı, 6’sı maddi hasarlı olarak kayıtlara geçti. Kazalarda 13 kişi yaralanırken, can kaybı yaşanmadı.
Giresun İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, trafik kurallarına uymanın can ve mal güvenliği açısından önemine dikkat çekerek, denetimlerin artarak süreceğini bildirdi.

(İHA)Kaynak: İHABu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

