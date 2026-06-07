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Giresun’da yaş çay yüklü kamyon devrildi

Giresun’un Eynesil ilçesinde yaş çay yüklü bir kamyonun devrilmesi sonucu maddi hasar meydana geldi.

Giresun’da yaş çay yüklü kamyon devrildi

Edinilen bilgilere göre, olay dün gece Eynesil’e bağlı Aralık Köyü Tekelli mevkiinde yaşandı. Özel bir çay fabrikasına ait olduğu öğrenilen ve A.Ü. tarafından kullanılan yaş çay yüklü kamyon, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.
Kazanın ardından kamyonda bulunan yaş çaylar, fabrikanın bölgeye sevk ettiği başka bir kamyona aktarıldı. Olay yerine çağrılan çekici yardımıyla devrilen araç kaldırılırken, çevredeki vatandaşlar da çalışmalara destek verdi.
Yolun kontrollü şekilde yeniden ulaşıma açılmasının ardından kamyon ilçe merkezine götürüldü. Kazada herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Giresun’da yaş çay yüklü kamyon devrildi 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Giresun
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