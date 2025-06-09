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Giriş ücreti 1000 TL olmuştu! Antalya Valiliğinden Mermerli Plajı açıklaması

Antalya Kaleiçi Yat Limanı'ndaki tarihi Mermerli Plajı'nda uygulanan giriş ücretinin 1000 TL'ye kadar çıkması tepkilere yol açtı. Sosyal medyada gündem olan olayın ardından Antalya Valiliği harekete geçti. Valilik, plajın herkese açık olduğunu ve şezlong ücretinin bugünden itibaren 500 TL olarak uygulanacağını duyurdu.

Giriş ücreti 1000 TL olmuştu! Antalya Valiliğinden Mermerli Plajı açıklaması

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Mermerli Plajı'ndaki restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarına ilişkin değerlendirmesini geçtiğimiz Nisan ayında gerçekleştirilen asayiş bilgilendirme toplantısında paylaşmıştı.

Vali Şahin, plajın Antalya Valiliği'ne tahsis edildiğini belirterek, "Orayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız valiliğimize tahsis etti. Biz de valilik olarak orada yoğun çaba gösteriyoruz. Restorasyon çalışması sadece oradaki restoranın ihya edilmesi değil, içine girdikçe gördük ki bina altındaki surlar hemen hemen neredeyse yıkılıyor. Bazı yerler çöplük haline gelmiş, bazı sur duvarları elden çıkmış. Tuvaletler kullanılmaz halde, park içine girilmez halde yani Antalya'nın en güzel noktası maalesef çok kötü durumdaydı ve büyük miktarda para harcadık. 80 milyonu aştı daha da harcayacağız. Bittiğinde Antalyalıların yüzünün akı olacak bir mekan ortaya çıkacak. Burayı da valilik şirketi olarak işletmeyi düşünüyoruz. Dolayısıyla fiyatı makul olsun istiyoruz. İnsanlar buraya rahatlıkla gelebilsin istiyoruz. Oradaki gün batımından tüm Antalyalılar ve turistler istifade etsin istiyoruz. Çalışmalarımız bu yönde" ifadelerini kullanmıştı. Restorasyon çalışmaları sürerken Mermerli Plajı'nın 30 Mayıs 2025 tarihinde özel bir işletmeye devredildiği öne sürüldü. Kurban Bayramı tatilinde hizmete açılan plajda, giriş ücretlerinin yüksekliği kamuoyunda tartışmalara yol açtı.

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1000 TL'LİK GİRİŞ ÜCRETİ TEPKİSİ

Plajın hizmete açılmasının ardından giriş için kişi başı 1000 TL ücret alındığı bilgisi kamuoyuna yansıdı. Düzenlenen fişlerde iki kişilik giriş ücreti olarak 2 bin TL alındığı görülürken, içecek fiyatlarının da yüksek olması dikkat çekti. Uygulanan fiyat politikası sosyal medyada ve kentte tepkiyle karşılandı.

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VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Tartışmaların ardından Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bazı medya mecralarında 'Valiliğe Devredilen Plajda Bin TL Giriş Ücreti Şoku' başlıklı habere ilişkin basın açıklaması yapılması gereği duyulmuştur. Mermerli Plajı, Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı iştirak şirketimiz AYDAŞ tarafından 28 Mayıs 2025 tarihinde Kaleiçi'nde hizmet veren Puding Otel'e herkese açık olmak kaydıyla kiralanmıştır. Sözleşmeyi kiralayan olarak imzalayan otel sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Kerem Çankaya'dır. Şezlong günlük kira bedeli Kemer, Konyaaltı ve Lara bölgesinde uygulanan kira bedelleri dikkate alınarak işletici firma tarafından tespit edilmiştir. İşletici firma ile yapılan görüşme neticesinde bugünden itibaren şezlong kira bedeli 500 TL olarak uygulanmasına karar verilmiştir." (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya plaj
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