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Girmeye çalıştığı kafesin demir parmaklıklarında sıkışan çocuk kurtarıldı

Adana'da oyun oynarken girmeye çalıştığı malzeme taşıma kafesinin demir parmaklıkları arasında sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Girmeye çalıştığı kafesin demir parmaklıklarında sıkışan çocuk kurtarıldı

Olay, sabah saatlerinde Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde bir tesiste meydana geldi. Oyun oynayan 12 yaşlarındaki ismi açıklanmayan çocuk, malzeme taşıma kafesine girmeye çalıştı. Kafesin demir parmaklıkları arasında sıkışan çocuk, kendi çabalarıyla kurtulamayınca çevredekilerden yardım istedi. Çevredekiler de başarılı olamayınca itfaiyeye haber verildi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri spiral yardımıyla parmaklığı keserek çocuğu kurtardı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA

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Adana
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