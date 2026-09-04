Girne'deki gemi faciasında ölü sayısı 12'ye yükseldi

Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasında ekiplerin kayıp kişileri bulmak için başlattığı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Alabora olan Filo Jet'te kayıp 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşılması, faciada hayatını kaybedenlerin sayısını 12'ye çıkardı.

ZAMANA KARŞI MÜCADELE

Sabah'ta yer alan habere göre; Facianın ardından denizde kayıp olduğu belirtilen 16 kişiyi bulmak için ekiplerin çalışmaları sürüyor. Arama kurtarma ekipleri, denizde yürüttükleri çalışmalarla kayıp kişilere ulaşmaya çalışırken ekiplerin zamana karşı mücadelesi devam ediyor.