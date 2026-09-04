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Girne'deki gemi faciasında ölü sayısı 12'ye yükseldi

Girne açıklarında alabora olan Filo Jet isimli gemide arama kurtarma çalışmaları sürerken acı bilanço da ağırlaşıyor. Kayıp 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

Girne'deki gemi faciasında ölü sayısı 12'ye yükseldi

Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasında ekiplerin kayıp kişileri bulmak için başlattığı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Alabora olan Filo Jet'te kayıp 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşılması, faciada hayatını kaybedenlerin sayısını 12'ye çıkardı.

ZAMANA KARŞI MÜCADELE

Sabah'ta yer alan habere göre; Facianın ardından denizde kayıp olduğu belirtilen 16 kişiyi bulmak için ekiplerin çalışmaları sürüyor. Arama kurtarma ekipleri, denizde yürüttükleri çalışmalarla kayıp kişilere ulaşmaya çalışırken ekiplerin zamana karşı mücadelesi devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Girne
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