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GKRY'de kırmızı alarm! Yarını kritik gün ilan ettiler

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), hava sıcaklıkları ve nem oranının yüksek düzeylerde seyretmesinden dolayı yarın için "kırmızı alarm" verdi.

GKRY'de kırmızı alarm! Yarını kritik gün ilan ettiler

Rum basınında yer alan bilgilere göre, GKRY Orman Genel Müdürlüğü, aşırı sıcaklar ve artan nem oranları nedeniyle 29 Temmuz Salı günü için "kırmızı alarm" vererek vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.

YARINI KRİTİK GÜN İLAN ETTİLER

GKRY'de 36-40 derece arasında olması beklenen hava sıcaklığından dolayı, GKRY Orman Genel Müdürlüğü yarını kritik gün olarak duyurarak alarm seviyesini sarıdan kırmızıya çıkardı.

Geçen hafta çarşamba günü GKRY'nin Limasol kentinde çıkan orman yangınında 2 kişi yaşamını yitirirken 50'den fazla kişi yaralanmış ve maddi zarar meydana gelmişti.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
orman yangını Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
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