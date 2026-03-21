GKRY: "Starmer, Kıbrıs’taki üslerinin saldırı amaçlı kullanılmayacağını vurguladı"

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden (GKRY) bir yetkili, GKRY lideri Nikos Hristodulidis ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer arasında gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin, "İngiltere Başbakanı, Kıbrıs’ın güneyindeki üslerinin herhangi bir saldırı amaçlı askeri operasyon için kullanılmayacağını vurguladı" dedi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sürerken bölgede yaşanan güvenlik sorunları ele alındı.

RUM KESİMİ'NDEN İNGİLTERE AÇIKLAMASI

Bir Rum yetkili tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, İngiltere’nin İran krizi sırasında Kıbrıs’ın güneyindeki üslerinin herhangi bir saldırı amacıyla kullanmayacağı yönünde taahhüt verdiği belirtildi. Açıklamada, "İngiltere Başbakanı, Kıbrıs’ın güvenliğinin İngiltere için önemli olduğunu yineledi ve bu amaçla, halihazırda uygulanan önleyici tedbirlere katkı sağlayan araçların güçlendirilmesine yönelik bir karar alındığını söyledi. Son olarak, Başbakan, Kıbrıs’ın güneyindeki üslerinin herhangi bir saldırı amaçlı askeri operasyon için kullanılmayacağını bir kez daha vurguladı" denildi.

"ÜSLERİ SALDIRI AMAÇLI KULLANMAYACAK"

ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını başlattığı 28 Şubat’ın ardından 2 Mart tarihinde GKRY’de bulunan İngiltere’ye ait Akrotiri Hava Üssü’ne İran yapımı "Shahed" tipi insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlenmiş, saldırıda üste küçük çaplı maddi hasar meydana gelmişti. Daha sonrasında üs yakınlarında 2 İHA daha etkisiz getirilmişti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

