Göbek taşında dansöz, hamam tasında yemek... Mimar Sinan inşaa etmişti, görüntüler sosyal medyada yayıldı

Mimar Sinan’ın İstanbul’da inşa ettiği ilk hamamlardan biri olan tarihi Kapıağası Yakup Ağa Hamamı, restorana dönüştürüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise gündem yarattı. Osmanlı döneminin izlerini taşıyan hamamda artık göbek taşında dansözler sahne alıyor, hamam taslarında yemek servisi yapılıyor.

Mimar Sinan’ın İstanbul Samatya’da 1545 yılında inşa ettiği ilk hamamlardan biri olan tarihi Kapıağası Yakup Ağa Hamamı, gazino olarak kullanılıyor.

Osmanlı mimarisinin nadide örneklerinden biri olan Koca Mustafapaşa semtindeki tarihi hamam, göbek taşında dansözlerin sahne aldığı, hamam taslarında yemeklerin servis edildiği bir mekana çevrilmiş durumda.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kültürel mirasın kullanım biçimine yönelik tartışmaları alevlendirerek tarihi eserlerin korunma anlayışını gündeme taşıdı.

TARİHİ HAMAMIN KULLANIMI SORGULANIYOR

Osmanlı mimarisinin dehası Mimar Sinan’ın eserlerinden biri olan ve bir dönem Vakıflar’a aitken 1938’de özel mülkiyete geçen tarihi hamam, restore edilmesinin ardından yeniden gündeme geldi; hamamın bugünkü kullanım biçimi tartışma konusu olurken, bazı çevreler benzer vakıf eserlerinde olduğu gibi kamulaştırma seçeneğinin değerlendirilebileceğini ifade ediyor.

KAPIAĞASI YAKUP AĞA KİMDİR?

Kanuni Sultan Süleyman döneminde sarayda "Kapıağası" unvanıyla görev yapan Yakup Ağa, 16. yüzyılın ortalarında yaşamış önemli bir devlet görevlisiydi. 1545 yılında Mimar Sinan’a İstanbul Samatya’da Kapıağası Yakup Ağa Hamamı’nı inşa ettiren Yakup Ağa, Osmanlı klasik dönem mimarisinin seçkin örneklerine katkı sunmuştur.

Kanuni devrinin önde gelen saray mensuplarından biri olarak anılan Yakup Ağa, hayır eserleriyle de iz bırakmıştır.

