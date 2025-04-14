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Göbeklitepe Roma son misafirini bekliyor! "Binlerce yılık sırrın büyük serüvenine Bakan Ersoy tanıklık edecek"

Göbeklitepe’nin gizemini Roma’nın kalbinde anlatan sergi, 21 Nisan’da sona eriyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kolezyum’da sergiyi ziyaret ederek bu kültürel yolculuğa yerinde tanıklık edecek.

Göbeklitepe Roma son misafirini bekliyor! "Binlerce yılık sırrın büyük serüvenine Bakan Ersoy tanıklık edecek"
Recep Demircan

Göbeklitepe'nin gizemi, Roma'nın kalbinde hayat buldu. İnsanlık tarihinin bilinen en eski anıtsal yapısı, dünyanın en görkemli mekânlarından Kolezyum’un taş duvarlarına kendi sesini fısıldıyor. Anadolu’dan Roma’ya oradan da dünyaya ulaşan bu ses, 16 Nisan'da onu dünyaya yeniden tanıtan isimle bir kez daha duyulacak.

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BAKAN ERSOY YERİNDE TANIKLIK EDECEK

Dünyaya kutsal bir yerin gizemini anlatan Göbeklitepe sergisini başlatan isim olan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, binlerce yıllık sırrın Roma’daki büyük serüvenine şimdi yerinde tanıklık edecek.

Tarih ve anlamın iki kadim yapıda iç içe geçtiği bu anıtsal buluşma finale yaklaşırken Göbeklitepe’nin binlerce yıllık sesi, Roma’nın iki bin yıllık taşlarında son kez yankılanacak.

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KAPILAR 21 NİSAN'DA KAPANIYOR

İtalya'nın başkenti Roma'da, dünyanın dört bir yanından 5 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırlayarak büyük ses getiren sergi, sadece Türkiye'nin değil insanlık tarihinin en görkemli yapılarından biri olan Göbekliyepe'yi Avrupa'nın kalbinde tanıtmayı başardı.

Uluslararası arkeoloji çevrelerince de ilgiyle izlenen "Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi" adlı sergi Roma’da zamanın kapılarını 21 Nisan'da kapatacak.

İtalya yolculuğunda finale yaklaşan sergi, tarihin izlerini dünyanın farklı coğrafyalarına da taşıyacak.

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Dünyaca ünlü Kolezyum'da sergiyi ziyaret edecek olan Bakan Ersoy, Göbeklitepe'nin uluslararası tanıtım süreci ile Roma'daki serüvenine ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Ersoy'un ziyareti, Göbeklitepe'nin kültürel yolculuğunun gelecek adımlarına da ışık tutacak.

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Anahtar Kelimeler:
Göbeklitepe
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