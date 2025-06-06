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Gökova kavşağında kaza: biri ağır 2 yaralı

Muğla’nın Ula ilçesi Gökova kavşağında iki aracın karıştığı trafik kazasında biri ağır olmak üzere iki kişi yaralandı.

Gökova kavşağında kaza: biri ağır 2 yaralı

Kaza, Akçapınar Mahallesi’nden ana yola çıkmak isteyen bir aracın, Marmaris istikametinden gelen başka bir araçla çarpışması sonucu meydana geldi. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle iki araç yaklaşık 30 metre sürüklendi.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma, trafik polisi ve 112 ambulans ekipleri sevk edildi. Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır, diğerinin ise hafif olduğu öğrenildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Muğla
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