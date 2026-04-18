Gökova-Marmaris karayolunda kaza: 4 yaralı

Muğla'nın Gökova Kavşağı ile Marmaris arasında bulunan Gökçe mevkiinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi hafif yaralandı.

Gökova-Marmaris karayolunda kaza: 4 yaralı

Muğla’nın Gökova Kavşağı ile Marmaris arasında bulunan Gökçe mevkiinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi hafif yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, 54 MRT 72 plakalı otomobil ile 48 AOY 080 plakalı otomobil çarpıştı. Çift taraflı, yaralanmalı ve maddi hasarlı kazanın ardından durum Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan 4 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki sağlık kuruluşlarına kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Gökova-Marmaris karayolunda kaza: 4 yaralı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

