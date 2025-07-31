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Göksu travertenlerinde trafik kazası: 4 yaralı

Giresun’un Dereli ilçesinde yer alan Göksu travertenlerinde otoparktan yürüyüş yoluna düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Göksu travertenlerinde trafik kazası: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Dereli ilçesinde yer alan Göksu Travertenleri’nde meydana geldi. 34 DHR 352 plakalı otomobil, sürücünün yanlış manevra yapması sonucu otoparktan yaklaşık 3 metre aşağıda bulunan yürüyüş yoluna düştü. Araçta bulunan 4 kişi çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarıldı.

Göksu travertenlerinde trafik kazası: 4 yaralı 1

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Göksu travertenlerinde trafik kazası: 4 yaralı 2

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

30 Temmuz 2025
30 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Giresun kaza
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