Gölcük’te tarihi geçmiş ürünler imha edildi

Gölcük’te zabıta ekiplerince marketlerde yapılan denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlerine el konuldu.

Gölcük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak amacıyla ilçe genelindeki marketlerde reyon denetimi yaptı. Kontrollerde, son kullanma tarihi geçtiği halde raflarda satışa sunulan çok sayıda gazlı içecek, unlu mamul, bisküvi, tavuk eti, hazır yiyecek ve yoğurt tespit edildi.

Ürünlere el koyan ekipler, ilgili işletmeler hakkında cezai işlem uygulanmak üzere tutanak düzenledi. Toplanan ürünler, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince imha edildi.

Yetkililer, vatandaşları alışveriş yaparken ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etmeleri konusunda uyararak, olumsuz durumlarda "Alo 153" hattına ihbarda bulunulmasını istedi.Kaynak: İHA

Gölcük
