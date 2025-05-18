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Gölde kaybolmuştu! Harekete geçildi

Afyonkarahisar'dan arkadaşları ile birlikte Isparta'nın Eğirdir ilçesine gezmeye gelen Afganistan uyruklu mermer işçisi, serinlemek için girdiği gölde kayboldu. Bölgede sonar destekli arama-kurtarma çalışmaları başlatılırken, su altı taraması yapmak üzere Antalya'dan dalgıç ekipleri de Isparta'ya sevk edildi.

Gölde kaybolmuştu! Harekete geçildi
Melih Kadir Yılmaz

Olay, saat 17.00 sıralarında Isparta'nın Eğirdir ilçesi Altınkum Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar'dan gezmek için Eğirdir'e gelen ve mermer ocağında çalıştıkları öğrenilen 8 arkadaştan Mohammad H. (34), piknik yaptıkları sırada serinlemek için Eğirdir Gölü'ne girdi. Deniz simidiyle göle açılan Mohammad H.'den uzun süre haber alamayan arkadaşları, boğulma şüphesiyle durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, AFAD, UMKE, Isparta Belediyesi İtfaiyesi'ne bağlı can kurtarma timi ile Eğirdir Jandarma Bot Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Bölgede sonar destekli arama-kurtarma çalışmaları başlatılırken, su altı taraması yapmak üzere Antalya'dan dalgıç ekipleri de Isparta'ya sevk edildi. Ekiplerin gölde kaybolan şahsı bulmak için çalışmaları sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
İşçi Afyonkarahisar
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