'Gölge lider' deniyordu! İsrail saldırısında ölen Ali Laricani'nin yerine, Bakır Zülkadir atandı

ABD ve İsrail’in 18 Mart’ta İran’a yönelik düzenlediği ortak hava saldırılarında hayatını kaybeden Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani’nin yerine yeni bir isim atandı. İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Mehdi Tabatabai, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dini liderin onayı ve Cumhurbaşkanı’nın kararıyla Muhammed Bakır Zülkadir, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri olarak atandı" ifadelerini kullandı.

ALİ LARİCANİ "GÖLGE LİDER" OLARAK TANIMLANIYORDU

İran’ın köklü ve dini etkisi yüksek ailelerinden birine mensup olan Ali Laricani için "gölge lider" tanımı yapılıyordu.

MUHAMMED BAKIR ZÜLKADİR KİMDİR?

Muhammed Bakır Zülkadir, 1954 yılında Fars eyaletinde doğdu. İslam Devrimi öncesinde Tahran Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra aynı üniversitede kamu yönetimi alanında yüksek lisans yaptı, ardından Milli Savunma Yüksek Üniversitesi’nde stratejik yönetim alanında doktora eğitimini tamamladı. 1979’daki İslam Devrimi’nin ardından faaliyetlerine İslam Devrimi Komiteleri’nde başlayan Zülkadir, daha sonra İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (DMO) katıldı. İran-Irak Savaşı sırasında DMO’da eğitim faaliyetlerinden sorumlu olarak görev aldı, ardından Ramazan Karargahı komutanlığı görevine getirildi.

Savaşın ardından DMO’da yükselişini sürdüren Zülkadir, 1989-1997 yılları arasında Genelkurmay bünyesinde üst düzey görevlerde bulundu, ardından 2005 yılına kadar DMO Genel Komutan Yardımcılığı görevinde bulundu. Daha sonra sivil ve idari görevlerde de yer alan Zülkadir, eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad döneminde İçişleri Bakan Yardımcılığı yaptı.

2010-2012 yılları arasında Yargı erki başkanına danışmanlık, 2012-2020 yılları arasında ise Yargı Erki Stratejik işler Yardımcılığı görevlerini üstlenen Zülkadir, aynı zamanda Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde Besic’ten sorumlu yardımcılık görevinde bulundu. Zülkadir, 28 Eylül 2021 tarihinde Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Başkanlığı kararı ve İran dini liderinin onayıyla bu konseyin genel sekreterliği görevine getirildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır