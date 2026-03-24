SON DAKİKA | İsrail günlerdir vuruyordu! Lübnan'dan İran kararı: "Ülkeyi terk et"

Son dakika haberi: İsrail'in günlerdir vurduğu Lübnan'dan gündem yaratan İran kararı geldi. Lübnan hükümeti, İran'ın Beyrut'a atadığı büyükelçiyi "istenmeyen kişi" ilan ederek, 29 Mart'a kadar ülkeden ayrılmasını istedi.

Devrim Karadağ

Son dakika: İran savaşının başlamasıyla İsrail'in günlerdir vurduğu Lübnan'dan dikkat çeken bir karar geldi. Lübnan hükümeti, İran'ın Beyrut'a atadığı büyükelçiyi "istenmeyen kişi" ilan ederek, 29 Mart'a kadar ülkeden ayrılmasını istedi.

Lübnan hükümetinin bu kararı ülkedeki Hizbullah tarafıyla ipleri tamamen koparacağı anlamına geldiği iddia edildi.

İSRAİL'DE YİNE SİRENLER ÇALDI

Öte yandan İran, İsrail'de Eilat, Dimona ve Tel Aviv'in kuzeyindeki hedefler ile ABD'nin bölgedeki üslerine füzeler ve kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlendiğini duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu, "Sadık Vaat 4 Operasyonu"nun 78. dalgası kapsamında İsrail ve ABD hedeflerine yeni saldırılar düzenlendiğini açıkladı.

Açıklamada, "Bu dalgada, Eilat, Dimona ve Tel Aviv'in kuzeyindeki hedefler ile bölgedeki Amerikan terörist ordusunun bölgedeki bazı üsleri, İmad ve Kadir çok başlıklı noktasal atış sistemleri ve imha edici insansız hava araçlarıyla hassas bir şekilde vuruldu." ifadeleri kullanıldı.

