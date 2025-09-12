Gölpazarı'nda eğitim güvenliği toplantısı gerçekleştirildi

Toplantıya Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç başkanlık etti. Gölpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen toplantıda, öğrencilerin huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir ortamda eğitim alabilmeleri amacıyla alınması gereken tedbirler masaya yatırıldı. Kurumlar arası iş birliği, okul çevresinde güvenliği artırıcı önlemler ve muhtemel sorunların önceden önlenmesine yönelik çalışmalar görüşüldü. Toplantıya, okul müdürleri, emniyet ve jandarma yetkilileri ile ilgili kamu kurumlarının temsilcileri katıldı. Katılımcılar, eğitim-öğretim sürecinde okul idareleri ile güvenlik güçleri arasında koordinasyonun artırılması gerektiği konusunda fikir birliğine vardı.

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, "Çocuklarımızın güvenliği her şeyden önce geliyor. Eğitim, geleceğimizin teminatıdır. Çocuklarımızın güvenli bir ortamda eğitim almalarını sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır