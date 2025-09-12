HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Gölpazarı'nda eğitim güvenliği toplantısı gerçekleştirildi

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, yeni eğitim-öğretim yılı öncesi okul güvenliği toplantısı düzenlendi.

Gölpazarı'nda eğitim güvenliği toplantısı gerçekleştirildi

Toplantıya Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç başkanlık etti. Gölpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen toplantıda, öğrencilerin huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir ortamda eğitim alabilmeleri amacıyla alınması gereken tedbirler masaya yatırıldı. Kurumlar arası iş birliği, okul çevresinde güvenliği artırıcı önlemler ve muhtemel sorunların önceden önlenmesine yönelik çalışmalar görüşüldü. Toplantıya, okul müdürleri, emniyet ve jandarma yetkilileri ile ilgili kamu kurumlarının temsilcileri katıldı. Katılımcılar, eğitim-öğretim sürecinde okul idareleri ile güvenlik güçleri arasında koordinasyonun artırılması gerektiği konusunda fikir birliğine vardı.

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, "Çocuklarımızın güvenliği her şeyden önce geliyor. Eğitim, geleceğimizin teminatıdır. Çocuklarımızın güvenli bir ortamda eğitim almalarını sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hamsu köprüsü yeniden ulaşıma açıldıHamsu köprüsü yeniden ulaşıma açıldı
Bir istifa daha! Bu kez başkan yardımcısı... Bir istifa daha! Bu kez başkan yardımcısı...

Anahtar Kelimeler:
Bilecik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Giresun'daki sık sık geziyordu: Gizemli helikopteri vatandaş kayda aldı! "Burada 7 piramit var, girişini arıyorsunuz"

Giresun'daki sık sık geziyordu: Gizemli helikopteri vatandaş kayda aldı! "Burada 7 piramit var, girişini arıyorsunuz"

Erdoğan açıkladı: CHP'den Özlem Vural Gürzel AK Parti'ye geçiyor!

Erdoğan açıkladı: CHP'den Özlem Vural Gürzel AK Parti'ye geçiyor!

Can Holding'in Tekfen'deki hisselerine el konuldu

Can Holding'in Tekfen'deki hisselerine el konuldu

7 yıldır yürüyemeyen kadın 9 günde sağlığına kavuştu!

7 yıldır yürüyemeyen kadın 9 günde sağlığına kavuştu!

İtirafçı oldu: "Paralar depoda"

İtirafçı oldu: "Paralar depoda"

Rusya-Ukrayna müzakereleri durduruldu

Rusya-Ukrayna müzakereleri durduruldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.