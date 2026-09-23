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Gömeç te Zeytin Hasadına başlandı

Gömeç ilçesinde, zeytin hasadı başlarken, dünden beri düşen yağışlarda üreticileri sevindirdi.

Gömeç te Zeytin Hasadına başlandı

Gömeç ilçesinde, zeytin hasadı başlarken, dünden beri düşen yağışlarda üreticileri sevindirdi. Hasat yapan üreticileri ziyaret eden Gömeç Tarım ve Orman İlçe Müdürü Safa Sağıroğlu başkanlığındaki ekipler, üreticilerle zeytin hasadı üzerine sohbet etti, görüş ve taleplerini dinledi, hasbihal etti.

Gömeç te Zeytin Hasadına başlandı 1

Gömeç’te zeytin hasadı başlarken, zeytinlikleri gezen Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü mühendisleri de üreticilerin hasat sevincine ortak oldu. Üreticilerle sohbet eden yetkililer, bereketli sezon dileğinde bulundu. Öte yandan zeytinliklerde zeytin sineği sayımı ve kontrolleri de devam ediyor. Gömeç Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Gömeç’te zeytin hasadının ilk günlerinde üreticilerimizi tarlalarında ziyaret ederek bereketli hasat dönemlerinde yanlarında olduk. Üreticilerimizle zeytin hasadı üzerine sohbet ettik, görüş ve taleplerini dinledik, hasbihal ettik. Emek, sabır ve alın teriyle sürdürülen zeytin üretiminin ilçemize ve ülkemize bereket getirmesini diliyor; tüm üreticilerimize bol ve bereketli bir hasat sezonu temenni ediyoruz. İlçe Müdürlüğümüz ekiplerince Temmuz ayı başından itibaren zeytin sineği sayımları ve vuruk kontrolleri devam etmektedir. Şu ana kadar yapılan kontrollerde, zeytin sineği zararlısı için henüz ilaçlama yapılmasına gerek yoktur. Zararlının belli bir zarar eşiğine ulaşması durumunda; SMS ile, Belediye Başkanlığına ilan yoluyla ve muhtarlıklara bilgilendirme yazıları gönderilecektir" sözlerine yer verildi.

Gömeç te Zeytin Hasadına başlandı 2

Gömeç te Zeytin Hasadına başlandı 3
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
zeytin
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