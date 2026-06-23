Gömleği ağaca takılınca düştü, kullandığı traktörün altında hayatını kaybetti

Olay, Nizip ilçesi Dayıdağı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, traktörüyle fıstık tarlasını süren Übeyt Yener (46), seyir halindeyken gömleğinin ağaç dalına takılması sonucu dengesini kaybederek düştü. Bu sırada traktör, düşen sürücü Übeyt Yener’in üzerinden geçti. Olay sonrası ağır yaralanan Übeyt Yener, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce Nizip Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ardından da Gaziantep Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Yener, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda tamamlanan işlemlerin ardından teslim alınan yakınları tarafından Nizip ilçesi Tosunlu Mahallesi’nde defnedildi.

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır