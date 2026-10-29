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Gönen'de yoğun yağış yolu çökertti: Ulaşım tamamen kesildi

Balıkesir'in Gönen ilçesinde Fındıklı ve Canbaz mahalleleri arasındaki yol, etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle tamamen çöktü. Ulaşımın kesildiği yolun, rüzgar enerji santrali çalışmaları sırasında zarar gördüğünü iddia eden köylüler, yaklaşık 2 yıldır onarım beklediklerini belirtti.

Gönen'de yoğun yağış yolu çökertti: Ulaşım tamamen kesildi

Gönen ilçesine bağlı Fındıklı ve Canbaz kırsal mahalleleri arasındaki yol, bölgede etkili olan yoğun yağışların ardından tamamen çöktü. Yolun ulaşıma kapanması nedeniyle mahalle sakinleri mağduriyet yaşadı.

Gönen de yoğun yağış yolu çökertti: Ulaşım tamamen kesildi 1

YOĞUN YAĞIŞ YOLU ÇÖKERTTİ

Köylüler, bölgede kurulan rüzgar enerji santralinin yapım çalışmaları sırasında ağır tonajlı araçların yolu bozduğunu ve yaklaşık 2 yıldır herhangi bir onarım yapılmadığını öne sürdü.

ULAŞIM TAMAMEN KESİLDİ

Vatandaşlar, yolun onarılması konusunda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile ilgili şirketin sorumluluğu birbirine attığını iddia ederek duruma tepki gösterdi.
İki yıldır çözüm beklediklerini söyleyen köylüler, yoğun yağışların ardından tamamen çöken yolun bir an önce onarılarak yeniden ulaşıma açılmasını istedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir yol
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