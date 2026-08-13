Google'dan AirTag'e 29 dolarlık rakip: Pixel Tag tanıtıldı

Google, Pixel 11 akıllı telefon serisinin yanında Apple'ın AirTag'ine rakip olarak konumlanan yeni takip cihazı Pixel Tag'i de tanıttı.

Değerli eşyaların yerini takip etmek için geliştirilen Google Pixel Tag'in fiyatı tekli paket için 29 dolar olarak açıklandı. Dörtlü paket ise 99 dolara satılacak.

Pixel Tag, 11 Kasım 2026'da satın alınabilir olacak.

KAYIP EŞYALARI ANDROİD CİHAZLARIN YARDIMIYLA BULACAK

Pixel Tag, Google'ın dünya genelindeki Android cihazlardan yararlanan Find Hub ağı üzerinden çalışıyor.

Android kullanıcıları etiketi, kayıp Android telefonları ve diğer cihazları bulmak için de kullanılan telefonlarındaki yerleşik Android Find Hub'a ekleyebilecek.

Pixel Tag'in konumu telefondan takip edilebileceği gibi cihaz doğrudan Pixel Watch üzerinden de bulunabilecek ve çaldırılabilecek.

Cihazda yakındaki kayıp eşyayı bulmaya yardımcı olan yerleşik bir hoparlör de bulunuyor.

BLUETOOTH VE ULTRA WIDEBAND DESTEĞİ VAR

Pixel Tag, hassas konum bulma için Bluetooth ve Ultra Wideband bağlantısını destekliyor ancak NFC özelliği bulunmuyor.

Cihaz, kullanıcı tarafından değiştirilebilen CR2032 düğme pille çalışıyor. Aynı pil AirTag'de de kullanılıyor. Pixel Tag'in pil değiştirilmeden yaklaşık bir yıl çalışabileceği belirtiliyor.

Pixel Tag ayrıca IP67 sıçrama, su ve toz dayanıklılığı derecesine sahip. Buna göre cihaz, en fazla 1 metre derinlikte 30 dakikaya kadar suya dayanabiliyor.

AİRTAG'DEN DAHA İNCE BİR TASARIMA SAHİP

Apple'ın AirTag'i küçük ve yuvarlak bir tasarıma sahipken Google, Pixel Tag'de daha ince ve uzun, oval bir tasarım tercih etti.

Pixel Tag 1,1 inç genişliğinde ve 1,8 inç yüksekliğinde. Cihazın kalınlığı 0,2 inç. AirTag ise 1,26 inç genişliğe ve 0,31 inç kalınlığa sahip.

Pixel Tag, piliyle birlikte 0,4 ons ağırlığında. AirTag'in ağırlığı ise 0,39 ons (AirTag 2'nin ağırlığı 0,42 ons).

Anahtarlık ve çanta gibi eşyalara takılmak üzere tasarlanan Pixel Tag, tekli pakette 29 dolar, dörtlü pakette ise 99 dolar fiyatla 11 Kasım 2026'da satışa çıkacak.