HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Google duyurdu! Sadece ABD ve Hindistan'da kullanılıyordu, nihayet bize de geldi

Google, yapay zeka destekli konuşma tabanlı arama özelliği Search Live'ı küresel olarak kullanıma sunduğunu duyurdu. Gemini 3.1 Flash Live modeliyle güçlendirilen özellik, kullanıcıların telefon kamerası üzerinden gerçek zamanlı yardımlar almasını sağlıyor. Öte yandan, Canlı Çeviri özelliği de iOS cihazlara gelmiş durumda.

Google duyurdu! Sadece ABD ve Hindistan'da kullanılıyordu, nihayet bize de geldi
Enes Çırtlık

Yapay zeka, internette bilgi arama alışkanlıklarımızı değiştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Google da yapay zeka destekli konuşma tabanlı arama özelliği "Search Live"ı tüm dünyada erişime açtı.

GOOGLE, SEARCH LIVE HİZMETİNİ DÜNYA ÇAPINDA KULLANIMA SUNDU

TechCrunch'ta yer alan habere göre, Google yaptığı açıklamada, Search Live'ı, "AI Modu"nun kullanılabildiği (ülkemizde kullanılabiliyor) tüm dillerde ve konumlarda küresel olarak genişlettiğini duyurdu. Bu genişlemeyle birlikte 200'den fazla ülke ve bölgedeki kullanıcılar artık bu özelliğe erişebilecek. Google'ın bu kararından önce Search Live yalnızca ABD ve Hindistan'da kullanılabiliyordu.

Google duyurdu! Sadece ABD ve Hindistan da kullanılıyordu, nihayet bize de geldi 1

SEARCH LIVE NEDİR, NASIL KULLANILIR?

Search Live, telefon kameralarını nesnelere doğrultarak kullanıcıların gerçek zamanlı yardım almasına olanak tanıyor ve karşılıklı diyaloglar kurulmasını sağlıyor.

Özelliği kullanmak için Android veya iOS'te Google uygulamasını açıp arama çubuğunun altındaki "Live" simgesine dokunmak yeterli oluyor. Daha sonra sesli bir yanıt almak için yüksek sesle soru sorulabiliyor ve ardından takip sorularıyla sohbete devam edilebiliyor. Ayrıca daha fazla ayrıntıya inmek için web bağlantılarını keşfetme seçeneği de sunuluyor.

GEMİNİ 3.1 FLASH LIVE İLE DAHA DOĞAL İLETİŞİM

Söz konusu küresel genişleme, Google'ın yeni ses modeli olan Gemini 3.1 Flash Live tarafından destekleniyor. Teknoloji devi, bu modelin çok daha doğal ve sezgisel konuşmalar sunduğunu belirtiyor.

CANLI ÇEVİRİ ÖZELLİĞİ IOS'E GELDİ

Google'ın duyuruları sadece arama motoruyla sınırlı kalmadı. Şirket ayrıca Google Çeviri'nin Canlı Çeviri özelliğinin iOS platformuna geldiğini de açıkladı. Kulaklıklarınızda gerçek zamanlı çevirileri duymanızı sağlayan bu özellik; Almanya, İspanya, Fransa, Nijerya, İtalya, Birleşik Krallık, Japonya, Bangladeş ve Tayland dahil olmak üzere çok daha fazla ülkeye yayılıyor.

Bu son güncellemeyle birlikte hem Android hem de iOS kullanıcıları, 70'ten fazla dilde herhangi bir kulaklık üzerinden gerçek zamanlı çevirilere erişebilecek.

Anahtar Kelimeler:
Google yapay zeka
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump, gün ve saat vererek duyurdu: "İran talep etti saldırmayacağız"

Trump, gün ve saat vererek duyurdu: "İran talep etti saldırmayacağız"

İsrail'de büyük kriz! "Çözüm bulmazsak ordu çökecek"

İsrail'de büyük kriz! "Çözüm bulmazsak ordu çökecek"

Dünya Kupası aşkıyla Romanya'yı geçtik! Bir olduk yolunda...

Dünya Kupası aşkıyla Romanya'yı geçtik! Bir olduk yolunda...

Sabancıların savcılık ifadeleri ortaya çıktı

Sabancıların savcılık ifadeleri ortaya çıktı

Kuyumcu camına 'ilk defa' yazarak anlattı: '28 yıllık kuyumcuyum'

Kuyumcu camına 'ilk defa' yazarak anlattı: '28 yıllık kuyumcuyum'

1 Nisan’da başlıyor! Artık o mesaj ve aramalar olmayacak

1 Nisan’da başlıyor! Artık o mesaj ve aramalar olmayacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.