Google duyurdu! Sadece ABD ve Hindistan'da kullanılıyordu, nihayet bize de geldi

Yapay zeka, internette bilgi arama alışkanlıklarımızı değiştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Google da yapay zeka destekli konuşma tabanlı arama özelliği "Search Live"ı tüm dünyada erişime açtı.

GOOGLE, SEARCH LIVE HİZMETİNİ DÜNYA ÇAPINDA KULLANIMA SUNDU

TechCrunch'ta yer alan habere göre, Google yaptığı açıklamada, Search Live'ı, "AI Modu"nun kullanılabildiği (ülkemizde kullanılabiliyor) tüm dillerde ve konumlarda küresel olarak genişlettiğini duyurdu. Bu genişlemeyle birlikte 200'den fazla ülke ve bölgedeki kullanıcılar artık bu özelliğe erişebilecek. Google'ın bu kararından önce Search Live yalnızca ABD ve Hindistan'da kullanılabiliyordu.

SEARCH LIVE NEDİR, NASIL KULLANILIR?

Search Live, telefon kameralarını nesnelere doğrultarak kullanıcıların gerçek zamanlı yardım almasına olanak tanıyor ve karşılıklı diyaloglar kurulmasını sağlıyor.

Özelliği kullanmak için Android veya iOS'te Google uygulamasını açıp arama çubuğunun altındaki "Live" simgesine dokunmak yeterli oluyor. Daha sonra sesli bir yanıt almak için yüksek sesle soru sorulabiliyor ve ardından takip sorularıyla sohbete devam edilebiliyor. Ayrıca daha fazla ayrıntıya inmek için web bağlantılarını keşfetme seçeneği de sunuluyor.

GEMİNİ 3.1 FLASH LIVE İLE DAHA DOĞAL İLETİŞİM

Söz konusu küresel genişleme, Google'ın yeni ses modeli olan Gemini 3.1 Flash Live tarafından destekleniyor. Teknoloji devi, bu modelin çok daha doğal ve sezgisel konuşmalar sunduğunu belirtiyor.

CANLI ÇEVİRİ ÖZELLİĞİ IOS'E GELDİ

Google'ın duyuruları sadece arama motoruyla sınırlı kalmadı. Şirket ayrıca Google Çeviri'nin Canlı Çeviri özelliğinin iOS platformuna geldiğini de açıkladı. Kulaklıklarınızda gerçek zamanlı çevirileri duymanızı sağlayan bu özellik; Almanya, İspanya, Fransa, Nijerya, İtalya, Birleşik Krallık, Japonya, Bangladeş ve Tayland dahil olmak üzere çok daha fazla ülkeye yayılıyor.

Bu son güncellemeyle birlikte hem Android hem de iOS kullanıcıları, 70'ten fazla dilde herhangi bir kulaklık üzerinden gerçek zamanlı çevirilere erişebilecek.