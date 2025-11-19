HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Google Gemini 3’ü tanıttı, yapay zekâ yarışı kızıştı! GPT-5 Pro’yu geçerek rekor kırdı

Google, yalnızca 7 ay önce çıkan Gemini 2.5’in ardından en gelişmiş modeli Gemini 3’ü tanıttı. Yeni model hem akıl yürütme yeteneklerinde büyük sıçrama sağlıyor hem de Humanity’s Last Exam testinde GPT-5 Pro’yu geçerek tüm zamanların en yüksek skorunu elde ediyor.

Google Gemini 3’ü tanıttı, yapay zekâ yarışı kızıştı! GPT-5 Pro’yu geçerek rekor kırdı
Enes Çırtlık

Yapay zekâ alanındaki rekabet son dönemde hiç olmadığı kadar sertleşti. OpenAI, Anthropic ve Meta yeni modellerini peş peşe piyasaya sürerken, Google da yarışın hızını artıran büyük bir adım attı. Şirket, yalnızca 7 ay önce yayımladığı Gemini 2.5’in üzerine çok daha gelişmiş yeni modeli Gemini 3’ü resmi olarak duyurdu.

GOOGLE’IN ŞİMDİYE KADARKİ EN YETENEKLİ MODELİ

Gemini 2.5 sürümünün üzerinden yalnızca 7 ay geçmişken gelen bu yeni model, Google’ın şimdiye kadarki en yetenekli modeli olmasının yanı sıra, piyasadaki en güçlü yapay zekâ araçlarından biri olmaya da doğrudan aday gösteriliyor.

Google yöneticisi Tulsee Doshi, “Gemini 3 ile akıl yürütmede büyük bir sıçrama görüyoruz” dedi.

GPT-5 PRO'YU GEÇTİ

Öte yandan, Gemini 3'in çeşitli testlerden aldığı skorlar da paylaşıldı. Buna göre Gemini 3, 37.4’lük puanıyla, model genel akıl yürütme ve uzmanlığı ölçmeyi amaçlayan Humanity’s Last Exam ölçütünde kaydedilen en yüksek sonuca ulaştı. Önceki rekor 31.64 ile GPT-5 Pro’ya aitti. Gemini 3 ayrıca LMArena liderlik tablosunda da zirveye yerleşti.

Gemini 3 ARC-AGI-2’de de (kod yürütme, ARC Prize Verified) %45,1'lik rekor bir skor elde etti ve böylece Google, Genel Yapay Zekâ (AGI) yolunda önemli bir adım atmış oldu.

ŞU AN KULLANILABİLİYOR

Gemini 3, Gemini uygulaması ve yapay zekâ arama arayüzü üzerinden erişilebilir durumda.

Modelin Gemini 3 Deepthink adlı, daha araştırma odaklı versiyonu da önümüzdeki haftalarda, ek güvenlik testlerinden geçtikten sonra Google AI Ultra abonelerine sunulacak.

GOOGLE ANTIGRAVITY DE DUYURULDU

Gemini 3 ile birlikte Google, geliştiriciler için yeni bir ajan temelli geliştirme platformu olan Google Antigravity’yi de duyurdu. Bu IDE’de ajanlar, editör, terminal ve tarayıcı arasında çalışabiliyor.

Mac, Windows ve Linux’ta şu anda kullanılabilir olan Antigravity; Gemini 3, Gemini 2.5 Computer Use ve Nano Banana’yı kullanıyor.

Artık ajanlar, kendi kodlarını doğrularken, kullanıcı adına karmaşık, uçtan uca yazılım görevlerini aynı anda planlayıp yürütebiliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İzmir’de karısını öldüren kişi intihar ettiİzmir’de karısını öldüren kişi intihar etti
Okul çevreleri ve servis araçlarında eş zamanlı denetimOkul çevreleri ve servis araçlarında eş zamanlı denetim

Anahtar Kelimeler:
Google yapay zeka
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eşini öldürdü, kızı son anda canını kurtardı!

Eşini öldürdü, kızı son anda canını kurtardı!

Böcek ailesinin ölümüne ne yol açtı? İlk rapor geldi: "Kimyasal maddeden..."

Böcek ailesinin ölümüne ne yol açtı? İlk rapor geldi: "Kimyasal maddeden..."

Milli takımdan tarihi geri dönüş! İspanya'ya yenilmedik...

Milli takımdan tarihi geri dönüş! İspanya'ya yenilmedik...

Son hali üzdü! Teşhis kondu, huzurevinde yaşıyor

Son hali üzdü! Teşhis kondu, huzurevinde yaşıyor

Çaya atılan limondan bile para aldılar! Bakanlık kesilen cezayı açıkladı

Çaya atılan limondan bile para aldılar! Bakanlık kesilen cezayı açıkladı

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.