Google Gemini 3’ü tanıttı, yapay zekâ yarışı kızıştı! GPT-5 Pro’yu geçerek rekor kırdı

Yapay zekâ alanındaki rekabet son dönemde hiç olmadığı kadar sertleşti. OpenAI, Anthropic ve Meta yeni modellerini peş peşe piyasaya sürerken, Google da yarışın hızını artıran büyük bir adım attı. Şirket, yalnızca 7 ay önce yayımladığı Gemini 2.5’in üzerine çok daha gelişmiş yeni modeli Gemini 3’ü resmi olarak duyurdu.

GOOGLE’IN ŞİMDİYE KADARKİ EN YETENEKLİ MODELİ

Gemini 2.5 sürümünün üzerinden yalnızca 7 ay geçmişken gelen bu yeni model, Google’ın şimdiye kadarki en yetenekli modeli olmasının yanı sıra, piyasadaki en güçlü yapay zekâ araçlarından biri olmaya da doğrudan aday gösteriliyor.

Google yöneticisi Tulsee Doshi, “Gemini 3 ile akıl yürütmede büyük bir sıçrama görüyoruz” dedi.

GPT-5 PRO'YU GEÇTİ

Öte yandan, Gemini 3'in çeşitli testlerden aldığı skorlar da paylaşıldı. Buna göre Gemini 3, 37.4’lük puanıyla, model genel akıl yürütme ve uzmanlığı ölçmeyi amaçlayan Humanity’s Last Exam ölçütünde kaydedilen en yüksek sonuca ulaştı. Önceki rekor 31.64 ile GPT-5 Pro’ya aitti. Gemini 3 ayrıca LMArena liderlik tablosunda da zirveye yerleşti.

Gemini 3 ARC-AGI-2’de de (kod yürütme, ARC Prize Verified) %45,1'lik rekor bir skor elde etti ve böylece Google, Genel Yapay Zekâ (AGI) yolunda önemli bir adım atmış oldu.

ŞU AN KULLANILABİLİYOR

Gemini 3, Gemini uygulaması ve yapay zekâ arama arayüzü üzerinden erişilebilir durumda.

Modelin Gemini 3 Deepthink adlı, daha araştırma odaklı versiyonu da önümüzdeki haftalarda, ek güvenlik testlerinden geçtikten sonra Google AI Ultra abonelerine sunulacak.

GOOGLE ANTIGRAVITY DE DUYURULDU

Gemini 3 ile birlikte Google, geliştiriciler için yeni bir ajan temelli geliştirme platformu olan Google Antigravity’yi de duyurdu. Bu IDE’de ajanlar, editör, terminal ve tarayıcı arasında çalışabiliyor.

Mac, Windows ve Linux’ta şu anda kullanılabilir olan Antigravity; Gemini 3, Gemini 2.5 Computer Use ve Nano Banana’yı kullanıyor.

Artık ajanlar, kendi kodlarını doğrularken, kullanıcı adına karmaşık, uçtan uca yazılım görevlerini aynı anda planlayıp yürütebiliyor.