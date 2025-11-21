Google Nano Banana Pro'yu duyurdu: İşte sunduğu yenilikler

Google, yapay zekâ destekli görüntü üretimi konusunda yeni hamlesini yaptı. Gemini 3'ü geçtiğimiz günlerde tanıtan Şirket, şimdi ise yeni görüntü oluşturma platformu Nano Banana Pro'yu resmen tanıttı. İşte Google’ın yeni nesil görsel üretim aracının sunduğu yenilikler...

GOOGLE, NANO BANANA PRO'YU DUYURDU

Yeni Nano Banana Pro'nun dikkat çeken yerlerinden biri metin işleme kısmı. Engadget'te yer alan habere göre; bu kısım, büyük bir güncelleme almış gibi görünüyor. Yeni yazılım, bağlam açısından zengin infografikler ve diyagramlar oluşturabiliyor. Ayrıca önceden var olan bir görselin üzerine okunaklı metin yerleştirebiliyor. Google, bu özelliğin birden fazla dili desteklediğini söylüyor.

Google ayrıca, Nano Banana Pro'nun birden fazla öğeyi tek bir kompozisyonda harmanlayabildiğini ve aynı anda 14’e kadar görsel kullanılabildiğini belirtiyor. Ayrıca birçok yeni düzenleme kontrolü de mevcut.

GÜNDÜZÜ GECEYE ÇEVİREBİLİYOR

Kullanıcılar, Nano Banana Pro ile oluşturulan bir görselin herhangi bir bölümünü seçip düzenleyebiliyor. Bu, kamera açılarını ayarlamak, odağı değiştirmek, renk tonlamasını düzenlemek ve hatta ışıklandırmayı gündüzden geceye çevirmek için kullanılabiliyor.

Oluşturduğu görsellerin gömülü C2PA meta verisi taşıyacağı Nano Banana Pro’yu kullanmak ücretsiz. Ancak ücretsiz kullanıcılar günlük görsel kotasıyla sınırlandırılıyor. Bu sayı Google AI, Plus, Pro ve Ultra aboneleri için artırılıyor. Ayrıca Arama (Search) ve NotebookLM’de de Nano Banana Pro kullanılabiliyor.