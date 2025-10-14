HABER

Google ve Dünya Bankasından yükselen piyasaların dijital altyapısı için işbirliği

ABD'li teknoloji şirketi Google ve Dünya Bankası Grubu, yükselen piyasa ekonomileri için yapay zeka destekli kamusal dijital altyapı oluşturmak üzere işbirliğine gitti.

Google'dan yapılan açıklamada, şirketin, yükselen piyasalarda dijital dönüşümü hızlandırmak için Dünya Bankası Grubu ile yeni bir ittifak kurduğu belirtildi.

Açıklamada, Google ve Dünya Bankası Grubunun, yükselen piyasalar için yapay zeka destekli kamusal dijital altyapı oluşturmak üzere işbirliği yaptığı ifade edildi.

40'TAN FAZLA DİLDE BU YAPAY ZEKA DESTEKLİ HİZMET

Bu işbirliğinin, vatandaşların temel hizmetlere erişimini kolaylaştıracak dijital altyapı işlevi gören Açık Ağ Yığınları'nın (Open Network Stacks) uygulanmasına odaklandığı belirtilen açıklamada, Google Cloud'un Gemini modelleri de dahil yapay zeka teknolojisini Dünya Bankası Grubunun kalkınma uzmanlığıyla birleştiren bu girişimin, hükümetlerin tarım, sağlık ve beceri geliştirme gibi kritik alanlar için hızlıca birlikte çalışabilir ağlar oluşturmasına yardımcı olacağı kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşların basit cihazlarda bile 40'tan fazla dilde bu yapay zeka destekli hizmetlerle etkileşimde bulunabileceği belirtildi.

(AA)

14 Ekim 2025
14 Ekim 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

