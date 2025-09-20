HABER

Gördüklerine inanamadılar! Apartman dairesinden iki kamyon çöp çıktı

Adana'da polis eşliğinde girilen bir apartman dairesinde yapılan temizlik çalışmasında iki kamyon çöp çıkarıldı. Belediye temizlik ekipleri, yaklaşık 11 ton çöpü 2 kamyona taşıdı.

Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde bulunan Bayramoba Sitesi'nde yaşayan vatandaşlar, komşuları 65 yaşındaki Bülent U.'nun atık biriktirmesi üzerine temizlik yapılmasını talep etti.

11 TON ÇÖP 2 KAMYONLA TAŞINDI

Kötü kokudan duramayan vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Savcılık izniyle eve giren polis ekipleri, çöp dağlarıyla karşılaştı. Belediye temizlik ekipleri, yaklaşık 11 ton çöpü 2 kamyona taşıdı.

Atıkların çıkarılmasının ardından evde ilaçlama yapıldı. Öte yandan evde 2 yıl önce de temizlik yapıldığı öğrenildi.

20 Eylül 2025
