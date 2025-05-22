Görenler hemen ekiplere bildirdi... Alman turist plajda hayatını kaybetti

Olay, saat 13.30 sıralarında Alanya'nın Saray Mahallesi Güzelyalı Caddesi Kleopatra Plajında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Almanya'dan tatil için Alanya'ya 5 gün önce gelen İlme Elisabeth Erna Hinkel (67) isimli turist, Kleopatra plajında güneşlendiği sırada hareketsiz kaldığını gören sahil görevlileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde Hinkel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Hinkel'in cesedi olay yerine gelen cenaze aracı ile Alanya Belediye Morguna götürüldü.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır