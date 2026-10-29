Görevden uzaklaştırılan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Yeni Parti'ye katıldı

İstanbul'da Kadıköy, Maltepe, Çatalca, Küçükçekmece, Bakırköy ve Büyükçekmece'deki katılımların ardından yeni bir gelişme daha yaşandı.
Hakkındaki soruşturma kapsamında tutuklanıp daha sonra serbest bırakılan, söz konusu süreçte 2024 yılında görevden uzaklaştırılan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de Yeni Parti'ye katıldığını açıkladı.
Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik; Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Ayşegül Ovalıoğlu ve Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi’nin Yeni Parti'ye geçtiğini duyurmuştu.
İstanbul'da Yeni Parti'ye katılım ilk olarak Kadıköy Belediyesi ile yaşanmıştı. Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı geçtiğimiz hafta Yeni Parti'ye katıldığını açıklamıştı. Ardından Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen de Yeni Parti'ye katılma kararı almıştı.