Görevden uzaklaştırılan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Yeni Parti'ye katıldı

İstanbul'da Kadıköy, Maltepe, Çatalca, Küçükçekmece, Bakırköy ve Büyükçekmece'deki katılımların ardından yeni bir gelişme daha yaşandı.

ESENYURT BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÖZER, YENİ PARTİ'YE GEÇTİ

Hakkındaki soruşturma kapsamında tutuklanıp daha sonra serbest bırakılan, söz konusu süreçte 2024 yılında görevden uzaklaştırılan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de Yeni Parti'ye katıldığını açıkladı.

6 İLÇE YENİ PARTİ'YE KATILMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik; Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Ayşegül Ovalıoğlu ve Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi’nin Yeni Parti'ye geçtiğini duyurmuştu.

İLK OLARAK KADIKÖY VE MALTEPE BELEDİYELERİ

İstanbul'da Yeni Parti'ye katılım ilk olarak Kadıköy Belediyesi ile yaşanmıştı. Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı geçtiğimiz hafta Yeni Parti'ye katıldığını açıklamıştı. Ardından Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen de Yeni Parti'ye katılma kararı almıştı.