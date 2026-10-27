İstanbul'da 4 belediye daha Yeni Parti'ye geçti: Bakırköy, Çatalca, Büyükçekmece ve Küçükçekmece

Özgür Özel'in Genel Başkanlık görevini yaptığı Yeni Parti, İstanbul'da partisine kattığı belediye sayısını artırıyor. Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel ile Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi YENİ Parti'ye katıldı.

'4 BELEDİYE VE 86 MECLİS ÜYESİ'

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "4 belediyemiz ve o belediyelerin 86 meclis üyesi YENİ Parti'ye katılmıştır" ifadelerini kullandı.

KADIKÖY VE MALTEPE DE YENİ PARTİ'YE GEÇMİŞTİ

İstanbul'da Yeni Parti'nin ilk belediyesi Kadıköy olmuştu. CHP'den ihracı istenen Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Yeni Parti'ye katılmıştı.

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde yüzde 59.06 oy alarak Maltepe'nin ilk kadın belediye başkanı olan Esin Köymen de CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye katılmıştı.



Esin Köymen