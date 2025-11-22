Göreve gelmeyen polis memuru, kendisini kontrol için gelen mesai arkadaşları tarafından ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, Kartepe ilçesi Emekevler Mahallesi'nde yaşayan polis memuru Hasan Yavuz'un (30), görevine gelmemesi üzerine arkadaşları durumdan şüphelenerek evine gitti. Kapıyı defalarca çalan ekip arkadaşları cevap alamayınca açık olan mutfak camından içeri girdi. Evi kontrol eden mesai arkadaşları, Yavuz'un salonda başından vurulmuş halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yavuz'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.Kaynak: İHA | Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır