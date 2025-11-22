HABER

Göreve gelmeyen polis memuru, kendisini kontrol için gelen mesai arkadaşları tarafından ölü bulundu

Kocaeli'de göreve gelmeyen mesai arkadaşının evine giden polis ekipleri, korkunç manzara ile karşılaştı. Polis memuru, evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kartepe ilçesi Emekevler Mahallesi'nde yaşayan polis memuru Hasan Yavuz'un (30), görevine gelmemesi üzerine arkadaşları durumdan şüphelenerek evine gitti. Kapıyı defalarca çalan ekip arkadaşları cevap alamayınca açık olan mutfak camından içeri girdi. Evi kontrol eden mesai arkadaşları, Yavuz'un salonda başından vurulmuş halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yavuz'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

