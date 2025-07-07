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Görünmeyen, kokusu ve rengi olmayan sessiz tehlike! Metan gazı alarmı: Metan gazı ile temasta ne yapılmalıdır? Uzmanlar uyarıyor...

Irak’ın kuzeyinde meydana gelen ve 12 askerin şehit olmasına yol açan metan gazı zehirlenmesi, bu görünmeyen tehlikeyi yeniden gündeme taşıdı. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndan Öğr. Gör. Özlem Karagöl, metan gazının hayati risk taşıyan özelliklerine dair önemli uyarılarda bulundu. Karagöl, renksiz, kokusuz ve yüksek oranda yanıcı olan bu gazın özellikle kapalı ve havalandırması yetersiz ortamlarda ciddi tehlike oluşturduğunu belirtti.

Görünmeyen, kokusu ve rengi olmayan sessiz tehlike! Metan gazı alarmı: Metan gazı ile temasta ne yapılmalıdır? Uzmanlar uyarıyor...

Irak'ın Kuzeyinde metan gazı zehirlenmesi nedeniyle 12 askerimizin şehit olmasının ardından metan gazı konusu tekrar gündeme geldi.

Altınbaş Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndan Öğr. Gör. Özlem Karagöl, "Renksiz, kokusuz ve oldukça yanıcı olan metan gazı, özellikle kapalı ortamlarda görünmeyen büyük bir tehdit oluşturuyor" diyerek metan gazının özelliklerinden zehirlenme belirtilerine ve ilk yardım müdahalesine kadar birçok kritik noktaya dikkat çekti.

Görünmeyen, kokusu ve rengi olmayan sessiz tehlike! Metan gazı alarmı: Metan gazı ile temasta ne yapılmalıdır? Uzmanlar uyarıyor... 1

"BOĞUCU DEĞİL AMA BOĞABİLİR"

"Metan gazı, doğal gazın ana bileşeni olup atmosferde bol miktarda bulunan, renksiz ve kokusuz bir gazdır. Doğrudan toksik olmasa da yüksek konsantrasyonlarda bulunduğunda oksijenin yerini alarak boğulmaya neden olabilir. Bu da onu görünmez bir tehdit hâline getirir" diyen Karagöl, sözlerini şöyle sürdürdü: "En büyük tehlike fark edilmemesidir. Kokusuz olduğu için çoğu zaman hissedilmez. Bu nedenle doğal gazlara koku maddesi eklenir."

UYARILARA DİKKAT!

"Zehirlenme belirtileri ciddiye alınmalı. Metan gazına maruz kalan bireylerde belirtiler maruziyetin düzeyine göre değişiyor. Hafif belirtiler; baş dönmesi, bulantı, sersemlik, yorgunluk. Orta düzey belirtiler, kusma, kas zayıflığı, hızlı nabız, bilinç bulanıklığı. Ağır vakalar, bilinç kaybı, solunum durması, nöbet ve hatta ölüm. İlk müdahale hayat kurtarır."

Metan gazı ile temasta hızlı müdahalenin önemine dikkat çeken Karagöl, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • Gaz kaynağını kapatın, ortamı havalandırın,
  • Elektrik düğmelerine dokunmayın, kıvılcım oluşturmayın,
  • Kişiyi temiz hava alanına çıkarın,
  • Solunum ve dolaşım kontrolü yapın (ABC),
  • Gerekirse suni solunum ve kalp masajı uygulayın.

Görünmeyen, kokusu ve rengi olmayan sessiz tehlike! Metan gazı alarmı: Metan gazı ile temasta ne yapılmalıdır? Uzmanlar uyarıyor... 2

"KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ AÇISINDAN DA TEHLİKELİ"

Metan gazının iklim değişikliğinde de rol oynadığını belirten Karagöl, "Metan gazı yalnızca bireysel sağlık açısından değil, küresel iklim değişikliği açısından da tehlikeli. Karbondioksite göre 20 yıllık sürede 84 kat daha fazla ısı tutma kapasitesine sahip olan bu gaz, sera etkisini artırıyor ve küresel ısınmaya katkıda bulunuyor" dedi.

(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
zehirlenme gaz
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