Görüntüler belgeselden değil Manisa'dan: 2,5 metrelik yılan, kümese giren fareyi yakaladı

Olay, dün Demirci ilçesi Bahçeler Mahallesi Serke Deresi mevkisinde meydana geldi. Yaklaşık 2,5 metre uzunluğundaki bir yılan, Serdar Çorlu'ya ait bağ evinin kümesindeki fareyi yakaladı.
Fareyi yakalayan yılını fark eden Çorlu, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, yılanın fareyi kuyruğundan yakaladığı anlar yer aldı.
Bağ evi sahibi Serdar Çorlu, yılanların doğaya ve ekosisteme sağladığı faydaya dikkati çekerek, "Lütfen yılanları öldürmeyin. Bakın, kümesin belası olan devasa fareyi yakaladı. Yılanın doğaya çok büyük faydası var" dedi.
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