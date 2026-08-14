HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Görüntüler belgeselden değil Manisa'dan: 2,5 metrelik yılan, kümese giren fareyi yakaladı

Manisa'nın Demirci ilçesinde yaklaşık 2,5 metre uzunluğundaki bir yılanın kümese giren fareyi yakaladığı anlar, cep telefonu ile kaydedildi. Olayı cep telefonu kamerasıyla kaydeden bağ evi sahibi Serdar Çorlu, "Lütfen yılanları öldürmeyin. Bakın, kümesin belası olan devasa fareyi yakaladı. Yılanın doğaya çok büyük faydası var" dedi.

Görüntüler belgeselden değil Manisa'dan: 2,5 metrelik yılan, kümese giren fareyi yakaladı

Olay, dün Demirci ilçesi Bahçeler Mahallesi Serke Deresi mevkisinde meydana geldi. Yaklaşık 2,5 metre uzunluğundaki bir yılan, Serdar Çorlu'ya ait bağ evinin kümesindeki fareyi yakaladı.

YILAN KÜMESE GİRDİ FAREYİ AVLADI

Fareyi yakalayan yılını fark eden Çorlu, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, yılanın fareyi kuyruğundan yakaladığı anlar yer aldı.

Görüntüler belgeselden değil Manisa dan: 2,5 metrelik yılan, kümese giren fareyi yakaladı 1

"LÜTFEN YILANLARI ÖLDÜRMEYİN"

Bağ evi sahibi Serdar Çorlu, yılanların doğaya ve ekosisteme sağladığı faydaya dikkati çekerek, "Lütfen yılanları öldürmeyin. Bakın, kümesin belası olan devasa fareyi yakaladı. Yılanın doğaya çok büyük faydası var" dedi.

14 Ağustos 2026
14 Ağustos 2026

NATO'ya bağlı Türk ve İtalyan uçakları Letonya'ya giren İHA'yı düşürdü, Bakan Gürlek'in adını kullanıp dolandırıcılık yapan 3 şüpheliye operasyon düzenlendi, Erhan Çelik’in boşanma aşamasında olduğu eşi hayatını kaybetti... İşte günün özeti!

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akraba kavgasında 1 kişi bıçaklandı, 6 kişi yaralandıAkraba kavgasında 1 kişi bıçaklandı, 6 kişi yaralandı
Pendik'te ters yönde vinç kullanan sürücüye 20 bin TL cezaPendik'te ters yönde vinç kullanan sürücüye 20 bin TL ceza

Anahtar Kelimeler:
Manisa yılan fare
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aynı Türkiye, bambaşka seçim tablosu!

Aynı Türkiye, bambaşka seçim tablosu!

Cesedi 10 yıl derin dondurucuda sakladılar

Cesedi 10 yıl derin dondurucuda sakladılar

(Özet) Beşiktaş - Hradec Kralove Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Hradec Kralove Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Erhan Çelik'in eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti

Erhan Çelik'in eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti

Altında ibre tersine döndü! Gram fiyatında 200 TL’lik düşüş

Altında ibre tersine döndü! Gram fiyatında 200 TL’lik düşüş

Dev giyim markasından veda kararı! Yüzde 90 indirime gidildi

Dev giyim markasından veda kararı! Yüzde 90 indirime gidildi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.