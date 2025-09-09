Görüntüler İsveç'ten! Yeni Sağlık Bakanı basın toplantısında bir anda yere yığıldı, yüzünü kürsüye çarptı! İşte o anlar

İsveç'in yeni Sağlık Bakanı Hristiyan Demokrat Parti üyesi Lann, Başbakan Ulf Kristersson ve diğer yetkililerle basın toplantısı gerçekleştirirken beklenmedik bir durum yaşandı.

YENİ SAĞLIK BAKANI OLARAK TANITILDIĞI BASIN TOPLANTISINDA YERE YIĞILDI!

Sağlık Bakanı Acko Ankarberg Johansson'un bir gün önce aniden istifa etmesinin ardından yeni Sağlık Bakanı olarak atananan Lann, bilincini kaybederek bir anda yere yığıldı.

YÜZÜNÜ KÜRSÜYE ÇARPTI

Toplantıdakilerin çaresiz bakışları arasında aniden düşen Bakan Lann, başını kürsüye çarptı. Konuşma yapan hükümet üyelerinin müdahalesine rağmen yere yığılan yeni bakana olay yerinde tıbbi müdahale yapıldı.

BİR SÜRE SONRA TOPLANTIYA GERİ DÖNDÜ "ÖNEMLİ BİR ŞEYİM YOK" DEDİ

Önemli bir şeyi olmadığı öğrenilen ve kısa bir süre sonra toplantıya dönen Lann, "Benim için sıradan bir Salı günü değildi. Kan şekerini düştüğünde insanın başına gelebilecek bir şey bu. İyiyim" dedi.

BASIN TOPLANTISI İPTAL EDİLDİ

Lann'ın herhangi bir tıbbi müdahaleye ihtiyacı olup olmadığı henüz belli olmasa da, basına kapalı toplantıdakilerin bir yaralanma olmadığını aktardığı bildirildi. Basın toplantısı iptal edildi.

"GERÇEKTEN KÖTÜ GÖRÜNÜYORDU, TAM ÖNÜMDE DÜŞTÜ"

Bakan Lann'ın düşüşüne toplantının ön sıralarından tanıklık eden bir muhabir, "Gerçekten kötü görünüyordu. Tam önümde düştü" ifadelerini kullandı.

Göteborg belediye meclis üyesi olan Lann, kendisinden önceki Sağlık Bakanı Acko Ankarberg Johansson'un bir gün önce aniden istifa etmesinin ardından Sağlık Bakanı olarak atanmıştı.

İsveç Sağlık Bakanı Elisabet Lann basın toplantısında bayıldı.pic.twitter.com/Yau4WSx0YA — Mynet (@mynet) September 9, 2025