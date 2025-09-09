Görüntüler İsveç'ten! Yeni Sağlık Bakanı basın toplantısında bir anda yere yığıldı, yüzünü kürsüye çarptı! İşte o anlar

İsveç'in yeni Sağlık Bakanı Hristiyan Demokrat Parti üyesi Lann, Başbakan Ulf Kristersson ve diğer yetkililerle basın toplantısı gerçekleştirirken beklenmedik bir durum yaşandı.
Sağlık Bakanı Acko Ankarberg Johansson'un bir gün önce aniden istifa etmesinin ardından yeni Sağlık Bakanı olarak atananan Lann, bilincini kaybederek bir anda yere yığıldı.
Toplantıdakilerin çaresiz bakışları arasında aniden düşen Bakan Lann, başını kürsüye çarptı. Konuşma yapan hükümet üyelerinin müdahalesine rağmen yere yığılan yeni bakana olay yerinde tıbbi müdahale yapıldı.
Önemli bir şeyi olmadığı öğrenilen ve kısa bir süre sonra toplantıya dönen Lann, "Benim için sıradan bir Salı günü değildi. Kan şekerini düştüğünde insanın başına gelebilecek bir şey bu. İyiyim" dedi.
Lann'ın herhangi bir tıbbi müdahaleye ihtiyacı olup olmadığı henüz belli olmasa da, basına kapalı toplantıdakilerin bir yaralanma olmadığını aktardığı bildirildi. Basın toplantısı iptal edildi.
Bakan Lann'ın düşüşüne toplantının ön sıralarından tanıklık eden bir muhabir, "Gerçekten kötü görünüyordu. Tam önümde düştü" ifadelerini kullandı.
Göteborg belediye meclis üyesi olan Lann, kendisinden önceki Sağlık Bakanı Acko Ankarberg Johansson'un bir gün önce aniden istifa etmesinin ardından Sağlık Bakanı olarak atanmıştı.
İsveç Sağlık Bakanı Elisabet Lann basın toplantısında bayıldı.pic.twitter.com/Yau4WSx0YA— Mynet (@mynet) September 9, 2025
