Görüntüler pes dedirtmişti: Kızını TikTok'ta oynatarak para kazanmaya çalışıyordu! Bakanlık harekete geçti

Sosyal medya kızını oynatarak para kazanmaya çalışan şahsın görüntüleri görenlerin adeta ağzını açık bırakmıştı. Görüntülerin yayılmasının ardından olaya tepki yağarken bakanlık o çocuk için harekete geçti.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olay sonrası sosyal medya kanallarından açıklamada bulundu. Bakanlık paylaşımında o çocuğun devlet korumasına alındığını ifade etti.

Bakanlık paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bazı basın yayın organlarında “Kızını TikTok yayınında oynatarak para kazanmaya çalışan baba tepkilere aldırış etmedi!” başlığıyla yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

Söz konusu görüntülere ilişkin emniyet birimleri tarafından adres tespitinin yapılması ile birlikte il müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir.

Görüntülerde yer alan çocuğumuz sağlık kontrollerinin ardından devlet korumasına alınmıştır.

Uzman ekiplerimiz tarafından çocuğumuza yönelik psikososyal destek süreci başlatılmıştır.

Söz konusu şahıs emniyet birimleri tarafından gözaltına alınmıştır.

Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olacak ve şahsın gereken cezayı alması için süreci titizlikle takip etmeye devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."