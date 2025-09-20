HABER

Görüntüler pes dedirtmişti: Kızını TikTok'ta oynatarak para kazanmaya çalışıyordu! Bakanlık harekete geçti

Doğukan Akbayır

Sosyal medyada ünlenmek adına her geçen gün daha da vahim davranışlar sergileyen kullanıcılar, tüm dünyada önemli bir sorun haline geldi. Son örnek de Hatay'ın Erzin ilçesinden... Bir baba TikTok yayınında yanındaki kızını canlı yayında oynatarak para kazanmaya çalışmıştı. O çocuk için bakanlık harekete geçti ve çocuk devlet korumasına alındı.

Sosyal medya kızını oynatarak para kazanmaya çalışan şahsın görüntüleri görenlerin adeta ağzını açık bırakmıştı. Görüntülerin yayılmasının ardından olaya tepki yağarken bakanlık o çocuk için harekete geçti.

Görüntüler pes dedirtmişti: Kızını TikTok ta oynatarak para kazanmaya çalışıyordu! Bakanlık harekete geçti 1

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olay sonrası sosyal medya kanallarından açıklamada bulundu. Bakanlık paylaşımında o çocuğun devlet korumasına alındığını ifade etti.

Görüntüler pes dedirtmişti: Kızını TikTok ta oynatarak para kazanmaya çalışıyordu! Bakanlık harekete geçti 2

Bakanlık paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bazı basın yayın organlarında “Kızını TikTok yayınında oynatarak para kazanmaya çalışan baba tepkilere aldırış etmedi!” başlığıyla yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

Söz konusu görüntülere ilişkin emniyet birimleri tarafından adres tespitinin yapılması ile birlikte il müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir.

Görüntülerde yer alan çocuğumuz sağlık kontrollerinin ardından devlet korumasına alınmıştır.

Uzman ekiplerimiz tarafından çocuğumuza yönelik psikososyal destek süreci başlatılmıştır.

Söz konusu şahıs emniyet birimleri tarafından gözaltına alınmıştır.

Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olacak ve şahsın gereken cezayı alması için süreci titizlikle takip etmeye devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

