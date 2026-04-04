Görüntüler sosyal medyada gündem oldu! İstanbul'da uzun namlulu silahla sokakta dolaşan şahıslar yakalandı

İstanbul Küçükçekmece'de, uzun namlulu silahla mahallede dolaşan şahıs ile o anları kayda alan şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Cennet Kuşu Sokak'ta yaşanmıştı. Kimliği belirsiz bir kişi eline aldığı uzun namlulu silahla dolaşmaya başlamış, şahsın o anlarını arkadaşı ise cep telefonuyla kayda almıştı. Şahsın, bir süre dolaştıktan sonra da ateş ettiği iddia edilmişti.

GÖZALTINA ALINDILAR

Uzunlu namlulu silahla dolaşarak, mahalleliyi tedirgin eden şahsın o anlarının sosyal medyada yayılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti. Kimliği tespit edilen M.A. (15) ile o anları kayda alan B.M. (18) isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar hakkında, ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan işlem başlatıldı. Şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kırlangıç otu felaketi: Gözlerini açamaz hale geldi!Kırlangıç otu felaketi: Gözlerini açamaz hale geldi!
3 çocuk annesi otel odasında öldürüldü! 4 saat 25 dakika detayı3 çocuk annesi otel odasında öldürüldü! 4 saat 25 dakika detayı

Anahtar Kelimeler:
İstanbul
En Çok Okunan Haberler
Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

'245 bin kişinin sigortası iptal' SGK düğmeye bastı: İsa Karakaş emeklilik için uyardı

'245 bin kişinin sigortası iptal' SGK düğmeye bastı: İsa Karakaş emeklilik için uyardı

En Çok Aranan Haberler

