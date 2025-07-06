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Görüntülere sosyal medyada tepki yağmıştı! Bakırköy'de uygunsuz davranışlarda bulunan kişiler hakkında yeni gelişme

İstanbul’un Bakırköy ilçesi Basınköy Mahallesi’nde çekilen ve sosyal medyada büyük tepki toplayan uygunsuz görüntülerle ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü’nden (EGM) açıklama geldi. Görüntülerde kamuya açık alanda uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddia edilen iki kişi, vatandaşların da beyanları doğrultusunda gözaltına alındı.

Görüntülere sosyal medyada tepki yağmıştı! Bakırköy'de uygunsuz davranışlarda bulunan kişiler hakkında yeni gelişme
Begüm Özkaynak

Bakırköy Basınköy Mahallesi’nde çekilen ve sosyal medyada tepki çeken uygunsuz görüntüler sonrası EGM harekete geçti.

Görüntülere sosyal medyada tepki yağmıştı! Bakırköy de uygunsuz davranışlarda bulunan kişiler hakkında yeni gelişme 1

İki kişi, çevredeki vatandaşların ifadeleriyle birlikte gözaltına alındı.

Görüntülere sosyal medyada tepki yağmıştı! Bakırköy de uygunsuz davranışlarda bulunan kişiler hakkında yeni gelişme 2

"VATANDAŞLARIN DA BEYANLARI DOĞRULTUSUNDA YAKALANARAK GÖZALTINA ALINMIŞTIR"

Emniyet Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

06.07.2025 tarihinde #Bakırköy ilçesi Basınköy Mahallesi’nde, bazı sosyal medya platformlarında kamuya açık alanda uygunsuz davranışlarda bulunulduğuna dair paylaşılan görüntüler üzerine başlatılan çalışmalar sonucunda;

İki şahıs, çevredeki vatandaşların da beyanları doğrultusunda yakalanarak gözaltına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Bakırköy egm
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