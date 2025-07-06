Görüntülere sosyal medyada tepki yağmıştı! Bakırköy'de uygunsuz davranışlarda bulunan kişiler hakkında yeni gelişme

Bakırköy Basınköy Mahallesi’nde çekilen ve sosyal medyada tepki çeken uygunsuz görüntüler sonrası EGM harekete geçti.
İki kişi, çevredeki vatandaşların ifadeleriyle birlikte gözaltına alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
06.07.2025 tarihinde #Bakırköy ilçesi Basınköy Mahallesi’nde, bazı sosyal medya platformlarında kamuya açık alanda uygunsuz davranışlarda bulunulduğuna dair paylaşılan görüntüler üzerine başlatılan çalışmalar sonucunda;
İki şahıs, çevredeki vatandaşların da beyanları doğrultusunda yakalanarak gözaltına alınmıştır
Okuyucu Yorumları 0 yorum