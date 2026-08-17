Görür, Marmara Depremi'nin yıl dönümünde uyardı: "Büyük bir deprem olacak"

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden tam 27 yıl geçti. Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan depremde 17 binden fazla vatandaş hayatını kaybetmiş binlerce kişi de yaralanmıştı.

Uzmanların Marmara'da meydana gelecek olası deprem üzerine tartışmaları sürerken, kimisi büyüklüğünün 7'den büyük olacağını kimisi ise o büyüklükte bir deprem olmayacağını savunuyor.

GÖRÜR'DEN DİKKAT ÇEKEN UYARI

Öte yandan Prof. Dr. Naci Görür, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıl dönümü nedeniyle dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Görür sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pazartesi 17 Ağustos Depremi'nin yıldönümü. Çok insanımız, çok binalarımız gitti. Çok şey söylendi, çok konuşuldu. Yeni, yeni evler yapıldı. Sanki hiç tekrar yıkılmayacak, tekrar deprem olmayacak gibi.

"ER YA DA GEÇ BÜYÜK BİR DEPREM OLACAK"

Arkadaşlar kendimizi aldatmayalım. Bir deprem ülkesinde yaşıyoruz. Er veya geç, orada veya burada büyük bir deprem olacak ve binlerce insan ölecektir.

"ÜLKENİZİ DEPREM DİRENÇLİ YAPINIZ"

Bırakın fayı, bırakın yeri, insanlar ölmesin istiyorsanız ülkenizi deprem dirençli yapınız ve depremi minimum zararla atlatınız. Bütün iş bir bakanlık kurup bunu en az 20 sene siyset yapmadan ciddiyetle çalıştırmak gerekir. Türkiye’nin bunu yapmaya gücü vardır. Hoşcakalın.