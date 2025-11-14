Gövdesi 18 ayar altından! Sadece 3 adet üretilecek: Fiyatı dudak uçuklattı

Akıllı telefon pazarında rekabet sadece teknolojiyle sınırlı değil; ultra lüks özel tasarım modeller de pazarda ilgi görüyor. Dünya çapında birden fazla şirket, markaların amiral gemisi cihazlarını adeta birer mücevhere dönüştüren sınırlı üretim tasarımlarla dikkat çekiyor. Bu geleneğin son örneği ise iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max için duyurulan ve fiyatıyla dudak uçuklatan yeni bir özel seri oldu.

18 AYAR ALTINDAN IPHONE 17 PRO

Apple ve Samsung gibi markaların amiral gemisi modellerine yaptığı lüks tasarımlarıyla bilinen bir şirket, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modelleri için yeni tasarımını duyurdu.

iPhone 17 Pro modelleri için hazırlanan tasarım, 18 ayar altından üretilmiş bir gövdeye ev sahipliği yapıyor. Webtekno'da yer alan habere göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nden esinlenilen palmiye desenleri ile donatılan tasarımda el ile işlenmiş pırlanta parçacıklarına yer veriliyor.

SINIRLI SAYIDA ÜRETİLECEK

Yapılan açıklamaya göre söz konusu iPhone 17 Pro modellerinden sadece 3 adet üretilecek. Alınan ürünün kaçıncı üretim olduğu da cihaz üzerine işlenecek.

Şirketin internet sitesinde yer alan bilgiye göre bu modelden satın almak isteyen bir tüketici, minimum 72.500 dolar ödeme yapacak. Serinin en pahalı versiyonu ise 2 TB depolama alanına sahip iPhone 17 Pro Max ve bu ürünün fiyatı, 88.210 dolar olarak açıklanmış durumda. Açıklanan rakam, bugünün kuruyla 3,7 milyon TL'ye denk geliyor.