Göz muayenesi nedir, hangi testler yapılır?

Göz sağlığı, genel sağlığın en önemli parçalarından biridir. Bu nedenle görme problemi yaşayanların haricinde gözlerinde rahatsızlık belirtisi olmayan kişilerin de düzenli göz muayenesi yaptırması gerekir. Uzmanlar herhangi bir görme sorunu olmasa bile yılda en az bir kez göz muayenesi yapılmasını tavsiye etmektedir. Peki, göz muayenesi nedir, hangi testler yapılır?

Kapsamlı bir göz muayenesi dendiğinde görme ölçümüyle sınırlı kalmayıp vücudun genel sağlığı hakkında önemli bilgiler elde edilebilir. Bunların arasında göz damarları değişiklikleri, retina sorunları, diyabet, yüksek tansiyon, kalp, Alzheimer, Parkinson, beyin tümörleri, AIDS ve bazı metabolik bozukluklar gibi ciddi hastalıkların tespiti yer alabilir. Bu sayede olası sağlık sorunları daha başlangıç aşamasında teşhis edilerek tedaviye başlanabilir.

Göz muayenesi nedir, hangi testler yapılır?

Göz muayenesi uzman bir göz doktoru tarafından gerçekleştirilen kapsamlı bir göz testidir. Muayenede göz yapısı, görme kalitesi ve genel göz sağlığı değerlendirilir. Bu kontrollerin düzenli olarak yapılması görme bozukluklarını ve hastalıkların erken dönemde fark edilmesine yardımcı olur.

Bir göz muayenesi esnasında sadece görme derecesine bakılmaz. Bununla beraber göz kaslarının işleyişi, retina kornea sağlığı, göz tansiyonu gibi pek çok detay da kontrol edilir. Bu sayede, miyopi, hipermetropi ya da astigmat gibi kırma kusurları belirlenir.

Öte yandan glokom ve katarakt gibi ciddi hastalıkların da erken teşhisi mümkün olabilir. Göz muayenesinde uygulanan testler şu şekildedir:

Gözlük muayenesi

Bu aşamada miyop, hipermetrop ve astigmat gibi kırma kusurları kontrol edilir. Refraktometre isimli cihazla yapılan ölçümler kişinin gözlük ihtiyacını belirlemeye yardımcı olur.

Göz kapağı muayenesi

Göz kapakları, gözyaşı bezleri ve gözyaşı kanalları bu aşamada detaylı bir şekilde incelenir. Bununla beraber göz kapağı çevresindeki cilt ve dokular da değerlendirilir. Bu muayene gözyaşı akışındaki sorunlarla enfeksiyon gibi durumların erken tespitinde önemli bir rol oynar.

Göz kaslarının muayenesi

Gözlerin hareketini sağlayan iç ve dış kasların çalışması test edilir. Bu incelemede özellikle şaşılık ya da çift görme gibi şikayetleri olan kişiler değerlendirilir.

Göz tansiyonu (Glokom) ölçümü

Göz içi basıncı yani göz tansiyonu ölçümü glokom riskinin belirlenmesinde temel bir testtir. Temassız tonometre cihazı sayesinde göze hafif bir hava üflenerek ölçüm yapılır.

Biomikroskopik muayene

Bu işlem slit lamp adı verilen özel bir cihaz kullanılarak yapılır. Bu aşamada gözün kornea, iris, lens ve retina tabakaları detaylı bir şekilde incelenir. Bu yöntem sayesinde gözle ilgili pek çok hastalığın erken belirtileri tespit edilebilir.

Göz dibi (Retina) muayenesi

Bu muayenede göze damla damlatılarak göz bebeğinin büyümesi sağlanır. Böylece gözün içerisindeki retina ve lens daha net bir şekilde görüntülenebilir. Damlaların etkisi genellikle 20-30 dakika içinde başlar. Bu yöntemle retina dekolmanı, glokom, hipertansiyon, beyin tümörü ve sistemik hastalıkların gözde oluşturduğu belirtiler tespit edilebilir. Çocuklarda yapılan göz dibi muayenesi ise gizli görme kusurlarının ortaya çıkarılmasında oldukça etkilidir.

