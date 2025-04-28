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Gözaltı sayısı arttı! İBB'ye mali suçlar soruşturmasında yeni gelişme

İBB'ye yönelik mali suçlar soruşturmasının ikinci dalga operasyonunda gözaltı sayısı 52'ye yükseldi.

Gözaltı sayısı arttı! İBB'ye mali suçlar soruşturmasında yeni gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 47 zanlı yakalanmış, operasyonun devamında aranan 4 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

Bugün ise 1 kişi daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 52'ye yükseldi.

Adliyeye sevklerin yarın yapılacağı öğrenildi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
ibb
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