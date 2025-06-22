Gözaltına alınan Fatih Altaylı'ya Cüneyt Özdemir'den destek geldi: "Her beğenmediğiniz sesi susturabilirsiniz ama..."

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan gazeteci Cüneyt Özdemir, gözaltına alınana Fatih Altaylı'ya destek mesajını paylaştı. Özdemir, "Biliyoruz ki Fatih Altaylı’nın gözaltına alınma nedeni sadece bu konuyla değil son zamanlarda hükümete yönelik sert eleştirileri. Kurt kuzuyu yemeye karar verince 36sn’lik bir çarpıtma metin yeterli olabiliyor" dedi.



"GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR"

Özdemir'in paylaşımından bazı ifadeler şu şekilde;

"Fatih Altaylı’nın gözaltına alındığı suçun yatarı bile yok. Bu yüzden bu kararı alanlara dostça ve içten bir ricam var. Fatih Altaylı’yı serbest bırakın. Fatih Altaylı gazetecidir. Ve gazetecilik suç değildir.



"HÜKÜMETİ YÖNETENLERE VE BU KARARI ALANLARA BİR ÇAĞRIM VAR"

Şu anda troller Fatih Altaylı'nın gözaltısı üzerine halay çekiyorlar ama hala aklı selim düşünen hükümeti yönetenlere ve bu kararı alanlara bir çağrım var.

‘Bırakın muhalefet de sesini beğenseniz de beğenmeseniz de biraz olsun duyurabilsin. Her beğenmediğinizi sesi susturabilirsiniz ama tarih gösteriyor ki bu uzun dönemde sürdürülebilir bir yöntem değil."