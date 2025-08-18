Gözler Beyaz Saray'da... Trump böyle duyurdu: "Bugün büyük bir gün"

Rusya ve Ukrayna savaşının sona erdirilmesi konusunda görüşmeler devam ediyor. ABD Başkanı Trump, önceki gün Rusya Devlet Başkanı Putin ile Alaska'da bir araya gelmişti.

Görüşmenin içeriği ile ilgili net bir açıklama yapılmazken Putin'in toprak takası konusunda anlaştığı öne sürülmüştü.

TRUMP: "BÜYÜK BİR GÜN"

Trump, bugün Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i ağırlayacak. Görüşme öncesi Trump "Beyaz Saray’da büyük bir gün. Aynı anda hiç bu kadar çok Avrupa lideri burada olmamıştı. Amerika için büyük bir onur! Bakalım sonuçları ne olacak?" dedi.

ZİYARETİ GÜNDEM OLMUŞTU

Zelenskiy'nin bir önceki Beyaz Saray ziyareti gündem olmuştu. Trump'ın Zelenskiy'e yönelik tavrı dünya liderlerinden tepki çekmişti.