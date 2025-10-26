Gözler Çağlayan'da! İmamoğlu 'Casusluk' soruşturmasında ifade verecek... Gece gergin geçti

Siyasetin ve kamuoyunun tüm dikkati İstanbul'a çevrildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik başlatılan 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu bugün 'Casusluk' soruşturması kapsamında ifade verecek.

"SİVİL ARAÇLA YOLU KAPATTILARI, POLİSLER ORTADAN KAYBOLDU"

Bunun için Çağlayan Adliyesi önünde toplanacak olan CHP, parti otobüsünü gece saatlerinde adliyenin önüne çekti. Gece ise oldukça hareketli geçti. CHP'nin otobüsünün önü sivil bir araç tarafından kesildi. Otobüsün içinde bulunan CHP Milletvekili Umut Akdoğan sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Akdoğan, "Parti otobüsümüzün Çağlayan Adliyesi önünden geçmesine izin verilmiyor. Sivil bir araçla yolu kapattılar, polisler ortadan kayboldu. Araç arızalı değil, polis tarafından durduruldu. Bu kanunsuz emri veren kim?" ifadelerini kullandı.

CHP OTOBÜSÜ ÇAĞLAYAN ADLİYESİ ÖNÜNDE

Gece boyunca otobüsün çekilmesine izin verilmediği ve sabaha kadar çekilmesi için pazarlıkların olduğunu aktaran CHP'li vekiller Umut Akdoğan ve Ali Gökçek, otobüsü santim kıpırdatmadıklarını söyledi.

Yaşanan hareketliliğin ardından CHP otobüsü Çağlayan Adliyesi önüne çekildi. Konuyla ilgili olarak yeni paylaşımda bulunan Akdoğan, "Otobüsümüz Çağlayan Adliyesi önünde. Metro çalışıyor, meydan uygun. Gelinemiyor, gidemezsiniz, alan kapalı algısını yaymak istiyorlar" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU: "BENDEN Mİ CASUS ÇIKARACAKSINIZ? HADİ ORADAN"

Öte yandan 'casusluk' soruşturması kapsamında ifade verecek olan İmamoğlu ise şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ben mi casusum? Benden mi casus çıkaracaksınız? Hadi oradan! Ben Ekrem İmamoğlu! Trabzon’da doğmuş büyümüş, Karadenizli Ekrem İmamoğlu. Bu cennet vatan uğruna canımı vermem gerekirse bir an için bile tereddüt etmem. Yarın 11.00’de Çağlayan Adliyesi’nde bu ağır iftiraya yanıt vereceğim"

ÖZEL, VATANDAŞLARI ADLİYEYE DAVET ETTİ: "CUMHURBAŞKANI ADAYIMIN ARKASINDA OLACAĞIM"

Programı kapsamında İsviçre'de olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise programını yarıda kesti. Açıklamada bulunan ve halkı adliye önüne davet eden Özel şu ifadelere yer vermişti:

"Öncelikle Ekrem İmamoğlu'nun suçunun ne olduğuna bir açıkça tekrar bakmak gerek. Onun suçu Erdoğan’ı yenmek. Erdoğan’ı yendiği için ve bir kez daha yeneceği için Erdoğan onu durdurmak için her şeyi göze alıyor. İlk önce terörle suçladı, tutmadı. Sonra ‘hırsızlık, yolsuzluk’ dedi, kimseyi inandıramadı. En son casusluk suçlamasıyla karşı karşıyayız. Bunun kabul edilebilir bir tarafı yok. Ekrem İmamoğlu gibi 15,5 milyon vatandaşın aday gösterdiği bir cumhurbaşkanı adayını, bu ülkenin gelecek cumhurbaşkanını casuslukla suçlamak tam bir akıl tutulması. Bunu şiddetle reddediyoruz. Ama ne yapmaya çalıştıklarını biliyoruz. Yolsuzluk iddia ettikleri davada kanıt bulamadıklarını, bu iftiralarla bir sonuç alamayacaklarını ve Ekrem İmamoğlu'nu yolsuzlukla suçlayıp da mahkum edemeyeceklerini ben biliyordum, biz biliyorduk, söylüyorduk; şimdi onlar da gördüler. İddianameyi yazamaz haldeler. Ve şöyle bir durumla karşı karşıya savcılık: ‘Biz bu boş iddianameyi yolladık. Hakim bu iddianameye bakıp Ekrem İmamoğlu'nu tutuksuz yargılayabilir. Ve bu durumda Ekrem İmamoğlu görevinin başına dönebilir. Özgür kalabilir ve Türkiye birden ayağa kalkabilir. Çünkü artık bundan sonra Ekrem İmamoğlu'nun iktidara gelmesini kimse durduramaz.’ Bunun için bir yedekleme yapıyorlar. Ve pazar günü Ekrem İmamoğlu’nu… Niye pazar? Bu da önemli bir soru. Saat 11.00’de Çağlayan Adliyesi'ne götürüp sorgulayacaklar. Ve kuvvetli ihtimal yolsuzluktan artık tutuklu tutamayacaklarını, mahkeme aşamasında serbest kalacağını düşündükleri için bu dosyadan tutuklamaya kalkacaklar. Peki biz ne yapacağız? Ben derhal Türkiye'ye dönüyorum. Sabah 11.00’de Çağlayan Adliyesi'nde olacağım. Cumhurbaşkanı adayımın arkasında olacağım. Cumhurbaşkanı adayımın yanında olacağım. Tüm İstanbulluları hem seçtikleri belediye başkanlarına hem onların takdiriyle geleceğin cumhurbaşkanı olacak Ekrem İmamoğlu’na, iradelerine sahip çıkmak için Çağlayan Adliyesi’ne doğru davet ediyorum"