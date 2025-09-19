HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Gözler CHP için verilecek kararda! YSK bugün toplanıyor: Kurultay iptal edilecek mi?

Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin 21 Eylül'de yapılacak 22'nci Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin iptal talebini görüşmek üzere saat 15.30'da toplanacak.

Gözler CHP için verilecek kararda! YSK bugün toplanıyor: Kurultay iptal edilecek mi?
Hazar Gönüllü

CHP'li bir delege, 21 Eylül Pazar günü yapılacak 22'nci Olağanüstü Kurultay'ın iptal edilmesi için Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na başvurmuştu. İlçe Seçim Kurulu CHP'li delegenin başvurusunu reddetti.

Kurultayın iptal edilmesini isteyen CHP'li delege bu kez il seçim kuruluna gitti. Ankara İl Seçim Kurulu ise talebi 'karar verilmesine yer yok' kanaati ile reddetti. İlçe seçim kurulu başkanının aldığı kararın kesin olduğu ve il seçim kurulunun itirazı inceleme yetkisinin bulunmadığı belirtildi.

KARAR YSK'YA TAŞINDI

İl seçim kurulu tarafından bu konudaki yetkinin doğrudan ilçe seçim kurulunda olduğu ifade edildi. CHP'nin, Olağanüstü Kurultay kararı bu kez 'tam kanunsuzluk' iddiasıyla YSK'ya taşındı.

TOPLANTI BUGÜN

YSK, bugün saat 15.30'daki gündem toplantısında itirazı görüşecek.

(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Can Holding soruşturmasında yetkisizlik kararıCan Holding soruşturmasında yetkisizlik kararı
Otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandıOtomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı

Anahtar Kelimeler:
YSK CHP
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.